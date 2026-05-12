Empresas e inversores nórdicos piden a la UE que no debilite el sistema de comercio de CO2

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Bruselas, 13 may (EFE).- Un grupo de ochenta grandes empresas e inversores nórdicos, entre ellos Volvo y Nokia, pidió este miércoles a la Unión Europea que no debilite el mercado europeo de emisiones de CO2 (ETS, en inglés) y preserve un sistema «predecible y coherente» que incentive la descarbonización y la competitividad industrial.

En una carta enviada este miércoles a los líderes de las instituciones europeas, los firmantes reclamaron «proteger y reforzar la integridad del ETS de la UE como piedra angular de la estrategia climática y de competitividad de Europa».

Las compañías e inversores, que representan unos ingresos anuales globales combinados de 303.000 millones de euros (más de 357.000 millones de dólares) y emplean a 653.000 personas, defendieron que el sistema de comercio de emisiones ha contribuido a reforzar el mercado único, ofrecer señales claras de inversión y reducir las emisiones contaminantes.

«El ETS debe garantizar un sistema predecible y coherente que sirva como piedra angular de la transformación industrial, la innovación y la competencia justa, sin castigar a quienes invirtieron pronto en descarbonización», señalaron las empresas en la misiva.

El posicionamiento llega en pleno debate sobre posibles ajustes al mercado europeo de carbono, después de que distintos sectores industriales y algunos Estados miembros hayan reclamado medidas para limitar el impacto de los altos precios del CO2 sobre la competitividad de la industria europea.

La Comisión Europea tiene previsto presentar una propuesta de revisión del sistema ETS el próximo mes de julio.

Los firmantes de la carta defienden, además, que la transición climática puede convertirse en un motor de crecimiento económico y seguridad energética si la UE mantiene un marco regulatorio estable y fomenta las inversiones limpias.

«Como empresas, estamos invirtiendo a gran escala y desplegando soluciones limpias en todas nuestras cadenas de valor. Pero para reforzar la competitividad de Europa y atraer capital privado necesitamos un marco político claro que alinee la renovación industrial y la seguridad energética con la acción climática», añadieron.

La carta también reclama destinar los ingresos de las subastas del ETS a financiar innovación industrial y acelerar la descarbonización del sistema eléctrico europeo.

Figuran como firmantes compañías como Volvo Cars, Nokia, Nordea, Ørsted, Electrolux, Neste y Vattenfall, entre otras grandes empresas nórdicas. EFE

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