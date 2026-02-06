Empresas lideran emisiones de activos digitales en El Salvador entre 2024 y 2026

2 minutos

San Salvador, 5 feb (EFE).- La gubernamental Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador autorizó desde enero de 2024 a la fecha al menos 29 emisiones de activos digitales relacionadas con proyectos inmobiliarios y empresariales, de acuerdo con datos oficiales de la entidad divulgados este jueves.

Los datos del registro público de CNAD detallaron que la mayoría de estas emisiones, de las que no todas dan cuenta de los montos, se dieron en el 2025 con un total de 21, mientras que en 2024 fueron 4 y en 2026 suman otras 4.

Entre las empresas emisoras se encuentran Boulder Tech, con tres emisiones, y le siguen VLRM Global Investments, Arrendadora GM y Velocity Investments con 2 emisiones cada una.

La normativa salvadoreña indica que los emisores son quienes lanzan «una oferta al público de activos digitales o que busca la admisión de un activo digital con el objetivo de venderlo o comercializarlo en una plataforma de intercambio o negociación».

Por su parte, los principales proveedores de los servicios para estas transacciones son Pulpo Fintech con 7 registros, le sigue Fintech Américas y Banco Atlántida El Salvador con 5.

Entre las emisiones autorizadas se encuentran varias relacionadas con proyectos de viviendas de «alta gama», como el del token «IKN1», cuya oferta constó de hasta 2.500 tokens con un valor nominal 1.000 dólares.

También la emisión de «$JAGUEY128» con 4.550 tokens, a un precio nominal de 1.000 dólares cada uno, con lo que llegaría a más de 4,5 millones de dólares para el proyecto inmobiliario “Jaguey 128”, en la Playa El Jaguey, en el departamento oriental, La Unión.

Una de las primeras emisiones anunciadas se dio en enero de 2024, cuando la CNAD autorizó a la empresa e-Grains lanzar una oferta pública por 100 millones de dólares (unos 108 millones de euros) del token digital «$ESOY», respaldado con soja.

En abril de ese año, se anunció la emisión de 6,25 millones de dólares en un token digital para la construcción de un hotel privado en el estatal aeropuerto internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero mediante la plataforma Bitfinex Securities.

Según un informe de Bitfinex Securities, «el régimen de licencias de criptomonedas en El Salvador permite a las empresas tokenizar fondos, deuda, capital y bienes raíces», además de que «simplifica el proceso de captación de capital». EFE

