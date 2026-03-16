En el Kremlin no han visto ‘Mr. Nobody contra Putin’, que ganó el Óscar

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Moscú, 16 mar (EFE). – El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, eludió hoy comentar la película ‘Mr. Nobody contra Putin’ (‘Mr. Nobody Against Putin’), que ganó el Óscar al mejor documental, al argumentar que no ha visto el filme.

«No puedo opinar al respecto porque no he visto la película», respondió Peskov a la respectiva pregunta.

Agregó que para comentar el filme, necesita “al menos entender de qué se trata”.

«Por lo tanto, me abstendré de hacer comentarios por ahora», concluyó.

En febrero, Peskov señaló que en el Kremlin aún no habían tenido la oportunidad de ver la película, que documenta la radicalización nacionalista de la enseñanza en las escuelas rusas tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, y que en ese momento solo había sido nominada al Óscar.

La película se basa en los vídeos grabados durante dos años por Pável Talankin, profesor de una escuela en el pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, que abandonó el país y se llevó consigo las imágenes.

Talankin, bajo la dirección del documentalista estadounidense David Borenstein, grabó el día a día en la escuela rusa: asambleas escolares, reuniones, clases, etc.

La película se estrenó el 25 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el premio especial del jurado.

Mientras tanto, medios y blogueros patriotas rusos han acusado a Talankin de traición.EFE

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