En Europa cada día hay casi 780 muertes relacionadas con enfermedades hepáticas

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Redacción Ciencia, 30 abr (EFE).- Las enfermedades hepáticas constituyen en Europa una crisis de salud pública en aumento con un coste económico considerable. Se estima que cada día se producen casi 780 muertes relacionadas con la cirrosis y el cáncer de hígado, y desde comienzos de siglo la mortalidad por este último creció un 50 %.

Las cifras aparecen en el nuevo informe publicado por la Comisión EASL-Lancet sobre salud hepática en Europa, que incluye los 27 países de la Unión Europea más Islandia, el Reino Unido, Noruega y Suiza, en el que los expertos piden medidas urgentes para hacer frente al aumento de la carga de esas enfermedades.

La cirrosis y el cáncer de hígado provocaron en 2023 unas 284.000 muertes en Europa. De ellas 215.000 se debieron a cirrosis por diversos motivos, el primero el alcohol, seguido por la infección por hepatitis C y B, mientras 69.400 fueron por cáncer.

La Comisión también considera que las enfermedades hepáticas tienen importantes repercusiones económicas y estima que en el conjunto de las economías de los países estudiados los actuales costes económicos se cifran en 55.000 millones de euros al año.

El informe indica que esas enfermedades reducen el PIB de los países europeos en torno a un 0,3 %, lo que refleja la pérdida de productividad y de participación en la población activa.

El aumento de su prevalencia se deben en gran medida a factores de riesgo modificables como el consumo de alcohol, las dietas poco saludables, la obesidad y la inactividad física, recuerda un comentario que va asociado al informe.

La simple eliminación de los factores de riesgo relacionados con el comportamiento podría reducir casi a la mitad la carga de las enfermedades hepáticas, al tiempo que bajarían las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, señala el informe.

El citado comentario agrega que esos factores «no se dan de forma aislada, sino que están determinados por los entornos en los que viven las personas, es decir, entornos influidos por fuerzas sociales, económicas y comerciales».

Las políticas e intervenciones destinadas a reducir la carga de las enfermedades no transmisibles, incluidas las hepáticas, deben incluir medidas para reforzar las respuestas de los sistemas de salud.

Además, -dice- deben contemplar iniciativas para crear sistemas alimentarios y ciudades más saludables, reducir el consumo de alcohol y restringir la comercialización de productos pocos saludables y proporcionar protección social, entre otras medidas.

Los autores abogan por políticas de prevención coordinadas, entre las que citan la imposición de impuestos a los productos nocivos, la mejora de los programas de cribado y la detección precoz, y un mejor acceso al tratamiento.

Estas medidas ayudarían a hacer frente a la carga sanitaria y económica que suponen las enfermedades hepáticas y generar beneficios de amplio alcance en los sistemas de salud, las economías y el bienestar de la población. EFE

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