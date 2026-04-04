En Latinoamérica se conmemora el Viernes Santo con procesiones y plegarias

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Redacción América, 3 abr (EFE).- Los católicos en Latinoamérica acudieron masivamente a las calles y los templos para conmemorar el Viernes Santo, participando con devoción en las procesiones y en las dramatizaciones del tradicional Viacrucis.

Multitudinario viacrucis en Iztapalapa

En México, el segundo país con más católicos en el mundo, con 97,8 millones de creyentes, se realizaron diversos eventos para recordar la pasión de Jesucristo.

La alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de Ciudad de México, vivió este viernes su multitudinario viacrucis en su 183º edición, una de las más especiales de su historia al ser la primera desde que la Unesco declaró está expresión religiosa, de las más importantes del país, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Desde la mañana, las calles de Iztapalapa (1,83 millones de habitantes) retrocedieron más de 2.000 años hasta la época bíblica, con la presencia de nazarenos cargando cruces o romanos a caballo.

Mientras tanto, en Nicaragua la fe y la tradición marcaron el Viernes Santo en Sutiaba, en León (Nicaragua), donde pobladores elaboraron alfombras pasionarias con aserrín teñido que cubrieron unos 300 metros de calles, representando escenas de la pasión de Jesucristo.

Esta práctica, con más de un siglo de historia, se consolidó como una de las expresiones culturales y religiosas más representativas de la región, destacada por su riqueza cromática y el uso de materiales como flores, arena y pétalos.

Viernes Santo en Ciudad de Panamá

En Panamá, fieles nacionales y extranjeros participaron en las procesiones y la dramatización del Viacrucis de Viernes Santo en el Casco Antiguo y Panamá Viejo, donde jóvenes de la comunidad representaron la Pasión de Cristo.

La escenificación, organizada por una pastoral con más de cuatro décadas de trayectoria, reunió a decenas de participantes y se desarrolló incluso bajo la lluvia, en una muestra de fe en una zona marcada por la violencia y problemas sociales.

Venezuela y Cuba: Entre tradición y crisis

En Venezuela, miles de personas participaron en el tradicional viacrucis de Viernes Santo en el barrio caraqueño de Petare, donde desde hace 40 años jóvenes y líderes religiosos representan la pasión de Cristo en las calles.

La escenificación, protagonizada por actores de la comunidad, congregó a numerosos asistentes que siguieron el recorrido entre las empinadas cuestas, en una manifestación de fe y teatro popular.

Por su parte, Cuba vivió una Semana Santa marcada por el indulto a más de 2.000 presos y la crisis energética, en La Habana, durante el viacrucis del Santo Entierro se reunieron decenas de fieles tras la reciente excarcelación de algunos beneficiados.

Los países andinos: peregrinación y tradición religiosa

Miles de devotos de distintas edades recorrieron este viernes el centro histórico de Quito, la capital de Ecuador, para renovar su fe en la procesión de Jesús del Gran Poder, uno de los eventos más emblemáticos de la Semana Santa en el país y también de los más tradicionales de América Latina.

Con imágenes de Jesús y cruces de distintos tamaños, los fieles hicieron esta peregrinación, que se realiza en Quito desde hace 65 años, pidiendo paz y fin de la corrupción y también agradecieron por la vida, deseos cumplidos y enfermedades curadas.

Algunas personas iban descalzas o en sillas de ruedas; mientras que otras decidieron instalarse en la zona en la que terminaba el recorrido o en balcones cercanos para tener una mejor vista de la procesión.

En Perú, el ‘Cristo Cholo’, una tradicional representación de Jesucristo a cargo del actor Mario Valencia, recorrió este Viernes Santo las calles del centro histórico de Lima con la cruz a sus espaldas para representar la Pasión de Cristo, que finaliza en la cima del cerro San Cristóbal, la elevación más emblemática de la capital.

Como cada año desde hace cuatro décadas, el popular actor volvió a escenificar el viacrucis de Jesucristo en puntos emblemáticos de Lima, en uno de los actos centrales de la Semana Santa peruana.

«La voluntad y el compromiso que tengo con el señor, que le pido que me de fuerzas y fortaleza para lograr llegar hasta la cumbre del cerro San Cristóbal. También pido por la paz en el mundo y el pueblo peruano», dijo el ‘Cristo Cholo’ a EFE antes de emprender su recorrido.

Mientras tanto, en Bolivia conmemoraron el Viernes Santo con procesiones del Santo Sepulcro en varias ciudades del país, destacando la tradición colonial en La Paz y la participación de autoridades, en un contexto de Estado laico. Las celebraciones continuarán con la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección.

Procesión con antorchas de Tañarandy en Paraguay

Miles de fieles participaron en la procesión de antorchas y candiles de Viernes Santo en Tañarandy, Paraguay, una tradición artística y religiosa vigente desde 1992 que sigue siendo uno de los principales atractivos de la Semana Santa, incluso tras la muerte de su creador, Koki Ruiz.

La celebración, guiada por el lema ‘La llama no se apaga’, iluminó el recorrido de la Virgen Dolorosa hasta su encuentro con Cristo crucificado, en una jornada que incluyó peregrinación y representaciones de «cuadros vivientes». EFE

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