En marcha negociaciones para segunda ronda de municipales francesas tras avance de ultras

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París, 16 mar (EFE).- La negociación entre los partidos está en marcha este lunes en busca de acuerdos de cara a la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, que se celebrarán el próximo domingo, y que pueden ser clave en el resultado final de importantes ciudades, como París y Marsella, tras el avance de los extremos.

Tienen hasta las 18.00 horas locales de mañana para registrar en las prefecturas (delegaciones del gobierno) las listas que irán a la segunda vuelta, ya sea en solitario o fusionadas, y comunicar también las que se retiran de la liza.

En juego está la estrategia política y aritmética en los pueblos y fundamentalmente grandes ciudades en los que ningún candidato consiguió la víspera superar el listón del 50 % de votos para proclamarse automáticamente alcalde, algo que sí lograron los aspirantes a nueve de cada diez ayuntamientos de los aproximadamente 35.000 cuyos consejos se renuevan este año.

El mapa político francés en la primera vuelta de las municipales esbozó anoche el avance de la ultraderecha de la Agrupación Nacional (RN) y de la extrema izquierda de La Francia Insumisa (LFI).

No obstante, los socialistas resistieron en las grandes ciudades mientras que los conservadores moderados mantuvieron su hegemonía en la Francia rural, al tiempo que perdió fuelle la ola ecologista de hace seis años y el macronismo se encaminó hacia otra derrota electoral.

Un mapa, que de confirmarse el próximo domingo, prefiguraría un panorama bipolar para las presidenciales de 2027, de las que estas municipales son un ensayo general.

Por ello, ya desde el domingo por la noche, cuando empezaron los primeros movimientos de manos tendidas con las estimaciones en mano, los líderes socialista Olivier Faure, el conservador Bruno Retailleau y el macronista Gabriel Attal apelaron a un cordón sanitario para descartar a los extremos. Faure no descartó acuerdos puntuales.

No es el caso de la líder ecologista Marine Tondelier, que quiere desempeñar el papel de árbitro y «encontrar soluciones» en varias ciudades donde la izquierda puede ganar.

El simbolismo de las ciudades más grandes

En París, el candidato socialista, Emmanuel Grégoire, que quedó en cabeza en la primera vuelta, con unos diez puntos de ventaja respecto a la conservadora Dati, rechazó la oferta de alianza de la candidata de LFI, Sophia Chikirou, quien superó el umbral del 10 % para pasar a la segunda ronda y corre el riesgo de perjudicar su campaña.

Chikirou dijo hoy que está esperando una llamada de Grégoire, quien concurre asociado con comunistas y ecologistas, para «bloquear el camino» de Dati.

Frente al ex brazo derecho de la actual alcaldesa, Anne Hidalgo, antes de distanciarse de ella, la exministra Dati y el candidato centroderechista de Horizontes, Pierre-Yves Bournazel, comenzaron hoy a «trabajar» en un «proyecto alternativo» en la capital, pero con la condición del segundo de dejar al margen a la ultraderechista Sarah Knafo, quien pidió a la conservadora que acepte su «mano tendida» sin hacer un «pacto político».

La puerta para formar alianzas con LFI quedó completamente cerrada en Marsella, donde el alcalde saliente y candidato de una lista de izquierda moderada y ecologistas, Benoît Payan, que está codo con codo con Franck Allisio (RN), presentó esta mañana su lista en la prefectura.

De este modo, desechó la oferta para formar un «frente antifascista» con el insumiso Sébastien Delogu, quien advirtió de que es «irresponsable» no aceptarla cuando la extrema derecha «está a las puertas» de la segunda ciudad más poblada de Francia.

En la tercera ciudad de Francia, Lyon, el alcalde ecologista saliente Grégory Doucet y el empresario Jean-Michel Aulas, expresidente del club de fútbol Olympique de Lyon (OL), terminaron prácticamente empatados.

La llave del desempate en la segunda vuelta la tiene la candidata de La Francia Insumisa, Anaïs Belouassa-Cherifi, dispuesta a una «fusión técnica», cuyos términos exactos están negociando.

Sí ha habido ya pacto en Toulouse, la cuarta ciudad más grande, donde La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon superó inesperadamente a la lista de izquierda liderada por el Partido Socialista. Allí se anunció una lista conjunta, que sitúa a la izquierda en una posición ventajosa para intentar derrotar al alcalde saliente, el conservador Jean-Luc Moudenc.

Mientras tanto socialistas y ‘melenchonistas’ siguen negociando posibles fusiones de listas en otras ciudades como Lille o Nantes.

Entretanto, en Niza, el alcalde saliente, el conservador Christian Estrosi, lanzó un llamamiento hoy a la izquierda para que retire sus listas en la segunda vuelta para evitar que el candidato de extrema derecha Éric Ciotti se haga con la llave de la quinta ciudad más poblada de Francia. EFE

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