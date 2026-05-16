En Perú, 9 de cada 10 estudiantes de último año no alcanzan metas en matemática y lectura

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Lima, 15 may (EFE).- Casi nueve de cada diez estudiantes del quinto año de secundaria, el último de la educación básica regular (EBR) En Perú, no alcanzan los niveles de aprendizaje esperados en matemática y lectura, reveló este viernes un informe de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) basado en datos oficiales.

La información reportó resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025, que determinó que solo el 12,8 % de los alumnos del quinto año alcanza aprendizajes esperados en matemática y el 11,3 % en lectura.

«Esto significa que cerca de 9 de cada 10 escolares terminan el colegio sin competencias básicas», alertó antes de indicar que esas brechas en la trayectoria escolar «tienen implicaciones directas en el futuro educativo, económico y social del país».

Al respecto, la jefa de la carrera de Educación de la UARM, María Alejandra Torres, sostuvo que la ENLA 2025 «muestra estabilidad» en los resultados de segundo de secundaria en lectura y matemática, así como avances en cuarto de primaria, pero muestra que los alumnos de quinto año tienen «dificultades para comprender e interpretar información, argumentar ideas y aplicar conocimientos matemáticos a situaciones de la vida cotidiana».

«Los resultados no solo alertan sobre bajos niveles de logro, evidencian que muchos estudiantes están terminando la escuela sin consolidar aprendizajes fundamentales para seguir aprendiendo a lo largo de la vida», remarcó.

Torres dijo que esta situación tiene implicaciones «directas para el desarrollo económico y social del país», ya que un egresado con estos problemas «suele tener menores posibilidades de productividad, ingresos más reducidos y mayores dificultades para acceder a empleos formales o en sectores de mayor valor agregado».

La especialista también consideró que los resultados «exigen fortalecer la formación» docente, ya que «la mejora de los aprendizajes también se construye desde la calidad» de los educadores.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó el pasado miércoles que la ENLA 2025 se aplicó en noviembre pasado y presentó resultados similares a los de 2023 y 2024 en lectura y matemática.

Destacó que en cuarto grado de primaria, las escuelas públicas, específicamente las del ámbito rural, presentaron mejoras respecto a 2024, y que en segundo grado de educación secundaria se registraron avances en matemática frente a 2023.

Tras remarcar que 2025 ha sido el primer año «con cambios positivos» tras la afectación sufrida por el cierre de escuelas por la pandemia, sostuvo que en el quinto grado de secundaria la ENLA «brinda información valiosa para orientar y fortalecer las prioridades multisectoriales en el cierre de la etapa escolar y el tránsito a la educación superior o al mundo laboral».

«Los resultados nos comprometen a fortalecer el trabajo articulado para consolidar estas mejoras y asegurar que cada estudiante logre los aprendizajes necesarios para su futuro», sostuvo al respecto la ministra de Educación, María Esther Cuadros. EFE

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