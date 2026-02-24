Encuentran fotos de pornografía infantil en la celda del pederasta belga Marc Dutroux

Bruselas, 24 feb (EFE).- Las autoridades belgas han hallado unas 200 fotografías, de las que cerca de un centenar representan a niños desnudos, en la celda del pederasta belga Marc Dutroux, condenado en 2004 a cadena perpetua por secuestros, violaciones y asesinatos de varias niñas en los años noventa.

El hallazgo, que revela ahora la revista belga Humo, se produjo en 2024 durante un registro rutinario para encontrar teléfonos móviles prohibidos en las celdas de los reclusos de la prisión de Nivelles.

Dutroux, de 69 años, fue imputado por posesión o difusión de imágenes de menores en contexto sexual, ya que al menos tres de las imágenes de corte pornográfico serían de menores.

El pederasta convicto asegura que alguien colocó las fotos en su celda para «acosarlo», aunque la Fiscalía se muestra escéptica sobre esa versión, indicó la emisora RTL.

Las visitas al interno son muy limitadas o casi inexistentes, ya que sólo su abogado está autorizado a visitarle y respetando un estricto protocolo de seguridad.

El letrado de Dutroux, Bruno Dayez, rechaza la infracción pero declinó hacer comentarios a la prensa dado que «hay diligencias de investigación complementarias en curso».

La Justicia belga ha rechazado reiteradamente las peticiones de Dutroux de obtener la libertad condicional y, dada su condena a perpetuidad, una nueva condena sobre este asunto apenas cambiaría su situación penitenciaria. EFE

