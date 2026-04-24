Enfrentamiento armado deja cinco personas muertas en el norte de México

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Monterrey (México), 24 abr (EFE).- Un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales dejó un saldo de cinco presuntos criminales muertos en el estado de Nuevo León, en el norte de México.

Los hechos fueron reportados la mañana de este viernes y se registraron cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el ayuntamiento de General Terán.

En su patrullaje, los uniformados detectaron a un grupo de civiles armados que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

Al notar la presencia de los oficiales de la corporación Fuerza Civil, los sospechosos abrieron fuego por lo que los policías repelieron la agresión.

El saldo del enfrentamiento es de cinco personas muertas y el aseguramiento de cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Las autoridades estatales confirmaron que no se reportaron policías lesionados durante el intercambio de disparos, gracias a la rápida respuesta de los elementos de seguridad.

Tras los hechos, las autoridades implementaron un reforzamiento de la presencia policial en la zona, en coordinación con fuerzas federales como la Defensa y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el control y garantizar la seguridad en el municipio

En recientes fechas, el municipio de General Terán ha estado en el foco público ya que el pasado mes de marzo se reportó la privación ilegal de un grupo de trabajadores.

Los hombres trabajaban en ranchos de la zona y habrían sido retenidos por presuntos miembros del crimen organizado en General Terán y el vecino municipio de China.

Tras el secuestro masivo, siete habían sido puestos en libertad y uno a la fecha continúa sin ser localizado. EFE

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