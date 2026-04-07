Entierran en Gaza a los nueve muertos por el ataque de un grupo armado apoyado por Israel

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Deir al Balah (Gaza), 7 abr (EFE).- Familiares y vecinos celebraron este martes en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa (Deir al Balah, centro de Gaza) el funeral de los nueve fallecidos por un ataque combinado de un grupo armado apoyado por Israel y drones del propio Ejército israelí.

A las puertas del centro yacían esta mañana los nueve cuerpos de los fallecidos, una mujer entre ellos, amortajados con tejidos blancos, banderas de palestina y hasta un sudario con motivos del grupo islamista Hamás.

«Nos sorprendía la entrada, casi rutinaria, de las fuerzas de la milicia de Abu Nasira. Pero esta vez, a diferencia de lo habitual, se adentraron entre las casas y pisos de los civiles, aparentemente buscando un objetivo específico en la zona», explicó en el hospital a EFE Ahmed Al Magar, vecino del campamento de refugiados de Maghazi, donde se produjo el tiroteo.

Al Magar y sus vecinos en Maghazi viven en la zona oriental del campamento, en casas a apenas 50 o 70 metros de la línea amarilla, la frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego en octubre del año pasado.

Detrás de la línea amarilla no sólo se encuentran los soldados, tanques y bases israelíes, sino también grupos locales armados por Israel que actúan con su connivencia para enfrentarse a Hamás en Gaza.

Una de estas milicias, la liderada por Shoqui Abu Nasira, opera al este de la ciudad gazatí de Jan Yunis (sur) y reivindicó el tiroteo el lunes contra la población de Maghazi.

En un vídeo difundido por el grupo tras el ataque, un portavoz aseguraba que habían matado a cinco miembros de Hamás, refiriéndose a ellos como «cerdos».

Según Al Magar, cuando los hombres armados entraron al campamento los residentes salieron a repelerlos, «hasta que drones israelíes intervinieron».

«Esta calle, considerada un paso habitual para los residentes, fue tomada por ellos, de modo que cualquier persona que saliera o entrara era blanco directo de disparos», afirma a las puertas del hospital otro residente, Basem Al Uzmani.

Al Uzmani dice que, además de los milicianos del grupo de Abu Nasira, drones israelíes abrían fuego contra la población en la zona. También si trataban de socorrer a los heridos.

«Tomaron como rehenes a varios vecinos de la zona junto a sus niños para cubrirse y ejecutar esta política de matar: retuvieron a familias enteras en sus hogares durante horas», continúa, e incide en que los milicianos de Abu Nasira no tenían un pretexto para atacar la zona.

A la llegada de los cuerpos el lunes al Hospital Mártires de Al Aqsa, en la ciudad central de Deir al Balah, la madre de unos fallecidos explicó entre lágrimas a EFE que su hijo acababa de casarse.

«Me dijo: prepara el almuerzo, madre, quiero comer. Por Alá, no lo probó; por Alá, no lo comió», llora. EFE

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