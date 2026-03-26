Entra en vigor en Chile un alza histórica de combustibles, junto a la primera ley de Kast

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Santiago de Chile, 26 mar (EFE).- La madrugada de este jueves entró en vigor en Chile la histórica alza en los precios de la gasolina y el diésel anunciada por el gobierno del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, que promulgará su primera ley con medidas paliativas ante la preocupación por el impacto en el costo de la vida.

El instrumento legal recibió la aprobación del Senado y la Cámara de diputados del Congreso chileno, la noche del miércoles, con amplia mayoría a pesar de las discusiones, para adoptar medidas transitorias a fin de contener el precio del keroseno doméstico.

El texto está listo para ser promulgado y publicado para evitar que se dispare el valor de este combustible, utilizado para la calefacción durante el otoño e invierno.

El incremento de bencinas generó rechazo y las primeras manifestaciones en contra del recién asumido Ejecutivo, luego de ser anunciado por el ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz, quien el pasado lunes informó que el precio de la gasolina aumenta en 32 % y el del diésel en 62 %, la segunda mayor subida en la historia del país.

Las alzas fueron de 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel, este último utilizado principalmente por camiones, buses, transporte de empresas y tractores agrícolas.

Además, la Ley establece bonos para reducir el impacto en taxis, colectivos y transporte escolar, este último añadido tras el debate que también propició eximir a las pymes de la mayor carga tributaria, pues la normativa reduce el descuento del gasto en petróleo en declaraciones del IVA para las empresas no transportistas.

El impacto en las regiones

El Ejecutivo adelantó además que congelará hasta fin de año el precio del transporte público solo en la región Metropolitana, excluyendo al resto de regiones del país.

La Asociación de Buses Interurbanos de Chile (ABI A.G.) advirtió que por cada 0,10 dólares (100 pesos chilenos) de alza en combustibles hay un incremento de 1,09 dólares (1.000 pesos chilenos) en pasajes de trayectos largos, de cerca de mil kilómetros.

El incremento adicional incluso podría llegar a los 2,19 dólares (2.000 pesos chilenos) considerando otros costos.

En ese sentido, la gerente general del gremio, Carolina Navarrete, afirmó que los pasajes subirán entre un «35 % y un 45 %», debido a que el Gobierno no incluyó al transporte público fuera de Santiago, que moviliza a 60 millones de pasajeros al año.

El aumento del diésel, que implicó pasar de 1,03 a 1,67 dólares por litro (de 950 a 1.530 pesos chilenos), es el que más afecta al sector del transporte, especialmente al de camiones que distribuye cerca del 98 % de los bienes en Chile, según el gremio.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile explicó que para un camión que se abastece con 500 litros y tiene un rendimiento de 2,5 km/lt en una distancia de mil kilómetros, el gasto pasa de unos 520 a 836 dólares (de 475 mil a 765 mil pesos chilenos).

La carga de combustible representa en promedio un 40 % del costo total del servicio de transporte, según el vocero del gremio, Diego Ramírez, lo que implica un aumento cercano al 20 % en costos logísticos que se trasladan a los consumidores finales.

Manifestaciones y cacerolazos

Pocas horas después de que el Gobierno confirmara el aumento, se registraron extensas filas de autos esperando repostar en gasolineras de todo el país.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, no obstante, aseguró que el desabastecimiento estaba descartado, tras evidenciarse casos aislados en los que algunas estaciones debieron suspender su servicio por falta de stock.

Desde el martes diversos grupos se han manifestado en contra del alza en distintos puntos de la capital, incluyendo intervenciones en estaciones del metro que obligaron a suspender el tránsito de trenes por razones de seguridad, además de cacerolazos en varios barrios de Santiago. EFE

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