Entra en vigor en Francia el impuesto de 2 euros a los pequeños paquetes de fuera de la UE

1 minuto

París, 1 mar (EFE).- El impuesto de 2 euros a los pequeños paquetes -es decir, los que tengan un valor inferior a 150 euros- que procedan de fuera de la Unión Europea (UE) entró este domingo en vigor en Francia.

La medida fue aprobada por el Parlamento francés en diciembre pasado y afectará en especial a los pequeños paquetes enviados desde China (comprados a través de plataformas como Shein o AliExpress, entre otros ejemplos).

La tasa se aplicará de manera individualizada a cada tipo de artículo incluido en un paquete, en función de las categorías establecidas por las aduanas.

Así, la compra de tres camisetas conllevaría un único cargo de dos euros, pero el envío de un pantalón y un juguete supondría sumar dos gravámenes distintos.

Este cambio en las normas para los paquetes pequeños irá acompañado, además, de un impuesto adicional de tres euros por artículo aprobado por la Unión Europea, que entrará en vigor a partir de julio.

La normativa francesa que entró en vigor hoy se aplicará hasta noviembre, cuando estos gravámenes serán sustituidos por un dispositivo a nivel europeo que dejará el importe de los cargos entre los dos y cuatro euros.

Con la tasa a los pequeños paquetes, que estaba incluida en los últimos presupuestos, Francia esperaba recaudar unos 500 millones de euros, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, que servirían para financiar escáneres para que las aduana puedan controlar esos paquetes. EFE

ngp/alf