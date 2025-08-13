The Swiss voice in the world since 1935

Entrenador de Nacional destaca que su equipo revertirá el mal momento con rebeldía y ganas

Montevideo, 13 ago (EFE).- El entrenador del uruguayo Nacional, Pablo Peirano, aseguró este miércoles que su equipo está «con mucha vergüenza» por lo ocurrido en el último Clásico, pero también «con mucha rebeldía y ganas» de salir adelante.

Así lo indicó en la primera rueda de prensa que dio tras ser goleado el sábado por Peñarol y después de que se manejara la posibilidad de que dejara el cargo.

«Fue una semana dura después del partido. Asumo el total de la responsabilidad de lo que sucedió durante el encuentro. Le pido disculpas al hincha que sufrió desde afuera», dijo el director técnico.

Por otra parte, se refirió a la reunión que mantuvo el lunes con dirigentes del equipo: «Charlamos con una autocrítica muy fuerte de parte de ellos. Por nuestra parte aceptar, porque tenemos la capacidad de aceptar y ser humildes a la hora de escuchar y reconocer. También la capacidad de revertir».

Asimismo, recordó que su equipo sigue liderando la Tabla Anual acumulada, por lo que mantiene intactas sus posibilidades de luchar por el título.

«Yo tengo la misma ilusión, las mismas ganas y la misma entereza para llegar a la final», puntualizó Peirano, quien reconoció que tiene «el ojo negro» pero no tirará la toalla.

Finalmente, dijo que no tiene problema en dialogar con la prensa y agregó que, tras la derrota en el Clásico, no lo hizo porque el operativo armado indicaba que Nacional debía abandonar rápidamente el estadio Campeón del Siglo.

Este sábado, por la segunda fecha del Torneo Clausura, Peñarol goleó por 3-0 al Tricolor con anotaciones de Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo.

De esa forma celebró por segunda vez consecutiva ante su máximo rival, con el que había igualado 0-0 en una final del Torneo Intermedio que luego ganó en los penaltis.

La derrota a manos del Aurinegro fue la primera que Peirano sufrió en los 90 minutos por la Liga Uruguaya desde que asumió como entrenador en abril.

Como entrenador de Nacional dirigió hasta el momento 22 encuentros, en los que cosechó 17 triunfos, dos igualdades y tres caídas, dos de estas por Copa Libertadores. EFE

