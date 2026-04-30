Envían a prisión preventiva a presunto líder del CJNG detenido en el oeste de México

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este viernes que la justicia mexicana envío a prisión preventiva a El Jardinero, supuesto nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a su operador financiero, ambos detenidos el lunes por las Fuerzas Armadas en sendos operativos en el oeste del país.

En dos comunicados, el Ministerio Público informó que Audias Flores Silva, alias El Jardinero, está acusado de portar armas de fuego y cargadores de uso militar exclusivo, mismo delito que se le imputa a su colaborador, César Alejandro ‘N’, alias El Güero Conta.

Tras sus respectivas audiencias judiciales, a ambos se les envía a prisión preventiva por la gravedad de los hechos enjuiciados.

El presunto capo del CJNG estará recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano (estado de México), mientras que su supuesto operador financiero permanecerá en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande (Jalisco, oeste).

México subrayó que estos operativos fueron ejecutados «íntegramente» por fuerzas del país pese a contar con información de inteligencia proporcionada por Washington, en medio de la polémica por la presencia de agentes de la CIA en una acción sobre el terreno en Chihuahua (norte), fronterizo con Estados Unidos.

Las autoridades acusan a El Jardinero de ser un operador criminal clave del CJNG, con presencia en Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Jalisco, además de una estructura transnacional dedicada al tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, celebró estos golpes «muy relevantes» contra el crimen organizado, al asegurar que evidencian los «avances» de su Gobierno en materia de seguridad.

Varios expertos señalaron que el capo detenido era el nuevo líder del CJNG, designada terrorista por parte de Estados Unidos, tras la muerte de El Mencho hace dos meses en un operativo militar en Jalisco, bastión histórico del CJNG.

Estas detenciones, además, se produjeron en una semana en la que la lucha contra el narcotráfico volvió al primer plano, después de que la justicia estadounidense acusase al gobernador de Sinaloa (oeste), el oficialista Rubén Rocha, de estar relacionado con el crimen organizado al vincularlo con el Cartel de Sinaloa. EFE

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