Enviado europeo apuesta por Latinoamérica, el socio «más compatible» en el actual contexto

Javier Martín

Santiago de Chile, 25 feb (EFE).- Latinoamérica es, en el actual contexto geopolítico internacional, el socio más compatible con Europa, una condición que debe aprovecharse para impulsar la cooperación y transformar a la Unión Europa en un actor global, declaró este miércoles a EFE Oliver Luyckx, jefe de unidad en la Dirección General de Asociaciones Internacionales para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea.

En una entrevista con motivo de su visita a Chile, el responsable comunitario explicó que la UE no pretende competir con Estados Unidos ni con China, pero si devenir en una potencia que aporte valor añadido a la colaboración y desarrolle grandes proyectos e infraestructuras estratégicas, para dejar de ser percibidos como un simple donante.

«Se lo dije hoy. Sois los más eurocompatibles, no solo para la seguridad, sino para el comercio, para valores, para defender la democracia, para intercambios ya sean comerciales, culturales o tecnológicos. Es decir, en todo. Ese es el punto de partida respecto a EE.UU.», afirmó.

«Nosotros no competimos con Estados Unidos. Venimos aquí con una propuesta y con una oferta de cooperación y de alianza que va mucho más allá de la cooperación tradicional. Para nosotros se trata de reposicionar Europa como un actor global, no como un donante ya», subrayó.

«No somos un banco de desarrollo, pretendemos ser un actor global y un actor político constructivo, pero también un proveedor de seguridad. Y esta es una percepción en la que hay que trabajar mucho, porque algunos nos ven todavía o como un donante o casi como un Banco de Desarrollo, es decir, como la típica Agencia de Desarrollo que hace proyectitos», aseguró insistiendo en que ambas visiones son complementarias.

Además, subrayó que no es cuestión de dejar una para tomar otra, si no de plantear una visión «más ambiciosa» que permita una cooperación más eficiente a nivel micro, pero también macro.

Estas consideraciones las planteó Luyckx en la Reunión Institucional UE-CLASI y IV Cumbre Ministerial del CLASI, un mecanismo de seguridad formado por siete países latinoamericanos -Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana- para coordinar sus acciones frente a los problemas de seguridad regionales.

El encuentro reúne esta semana en Santiago de Chile a representantes de ambas partes con el objetivo de preparar la cumbre de ministros y ministras UE-CLASI a celebrar en Bruselas a finales de 2026.

‘Global Gateway’

Para dar un salto de esta magnitud en una región de gran valor geoestratégico en la que compiten actores globales consolidados como EE.UU., China y Rusia, Luyckx confía en ‘Global Gateway’, una nueva herramienta de la UE que reduce la burocracia, facilita la toma de decisiones y permite usar el dinero público de una manera más eficaz.

«Llevamos 60 años intentándolo, el dinero público nunca ha sido y nunca será suficiente. Lo tenemos, es importante, pero a lo mejor hay que usarlo de otra manera. Como UE, el poco dinero que tenemos para cooperación internacional debemos concentrarlo en ser también un gran socio político, en grandes corredores estratégicos, sean físicos o metafóricos», explicó.

Y en ocho apuestas principales que son el transporte, ferrocarriles, puertos, transición verde, medicamentos, datos, vacunas y «líneas de interconexiones eléctricas locales que aquí faltan, en Perú, Chile, Colombia, Panamá, Argentina, Chile, u otros corredores metafóricos como la interconexión» internacional».

«¿Dejamos de hacer lo otro? No, pero hay gente que lo hace mejor que nosotros. La idea es concentrar el tiro en grandes cosas estratégicas que sean estructurales, que sirvan para vertebrar el Estado y el mercado, que sean estratégicas para el país socio, pero también para nosotros. Es una mezcla de solidaridad y ayuda, y de intereses y de influencia europea», concretó.

Como argumento, Luyckx propuso «calidad frente a precio» y sobre todo, ofrecer valor añadido frente al puro extractivismo de los principales competidores globales.

«El chino llega, compra la materia prima, ya sea madera tropical, cobre o lo que sea y se lo lleva. Deja dinero a algunos pocos, pero se va. Toda la cadena de valor se hace en China. Con la oferta Global Gateway la idea es crear la cadena de valor aquí», dijo en lo que definió como «un reto con cuatro patas: poner en sintonía a gobiernos, a la UE, a las empresas privadas y a los bancos financieros con la seguridad como elemento esencial de los proyectos», concluyó. EFE

