Enviados de EEUU viajan a Pakistán sin garantía de negociación directa con iraníes

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Enviados estadounidenses viajan este sábado a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Irán en medio de un frágil alto el fuego, pero no hay garantías de que las conversaciones vayan a ser directas.

La guerra se desencadenó por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y desde entonces ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde también está en vigor una tregua precaria.

Pakistán, mediador entre las partes beligerantes, lleva días intentando propiciar que se reanude el diálogo iniciado hace dos semanas.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, llegó el viernes por la noche a Islamabad para mantener conversaciones con altos cargos pakistaníes. Ya se reunió con el jefe del ejército, Asim Munir, según imágenes difundidas en X por la embajada de Irán en la capital pakistaní.

Sin embargo «no hay prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos», afirmó en la misma plataforma el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai.

Precisó que su país transmitirá su posición a los estadounidenses a través de los mediadores pakistaníes.

– «Salvar la cara» –

El Ministerio de Defensa iraní cree que Estados Unidos busca «salvar la cara».

«Nuestro poder militar es hoy una fuerza dominante, y el enemigo busca una forma de salvar la cara para salir del atolladero bélico en el que ha quedado atrapado», declaró un portavoz del ministerio, citado por la agencia Isna.

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajan a Pakistán para negociar «con representantes de la delegación iraní» a petición de Teherán, afirmó la Casa Blanca.

El vicepresidente JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense hace dos semanas, podría sumarse a ellos más adelante si hay avances, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Después de Pakistán, el canciller iraní tiene previsto seguir con su gira, que lo llevará a Omán y a Rusia.

En Teherán, donde este sábado reabrió el aeropuerto internacional Imán Jomeini, según la televisión estatal iraní, continúa la oleada de ejecuciones de personas acusadas de cooperar con Israel durante las manifestaciones antirrégimen de enero.

Erfan Kiani fue ejecutado en la horca después de que la Corte Suprema confirmara su pena, indicó el Mizan Online, la web del poder judicial iraní.

– Muertos en Líbano –

El tráfico marítimo sigue perturbado en el estrecho de Ormuz, bajo un doble bloqueo iraní y estadounidense. Antes de la guerra transitaba por esta vía el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial.

En el frente libanés, el alto el fuego prorrogado tres semanas sigue a prueba.

El Ministerio de Salud libanés dio cuenta de seis muertos y dos heridos el viernes por ataques israelíes en el sur del país.

Israel afirmó haber matado a seis miembros del grupo proiraní Hezbolá, al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusa a de intentar «sabotear» el «proceso destinado a lograr una paz histórica entre Israel y Líbano».

El movimiento chiita, que arrastró Líbano a la guerra con sus disparos de cohetes contra Israel el 2 de marzo, se opone a las negociaciones directas y considera que la prolongación de la tregua «no tiene sentido» debido a los persistentes «actos de hostilidad».

Una negociación directa con Israel «significaría un reconocimiento del enemigo», declaró a la AFP Ahmad Chumari, de 74 años, quien aprovechó la tregua para irse de Sidón, donde se había refugiado, y regresar a su pueblo del sur de Líbano.

Chumari quiere que el alto el fuego sea «permanente».

Pero el ejército israelí emitió el viernes un nuevo llamado a evacuar un pueblo del sur del Líbano, el primero de este tipo desde el anuncio el jueves de la extensión del alto el fuego.

La agencia de noticias oficial libanesa Ani informó más tarde de un ataque israelí en Deir Aames.

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