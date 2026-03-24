Episcopados de Colombia y Ecuador piden a los gobiernos acciones para superar tensiones

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Bogotá, 24 mar (EFE).- Las conferencias episcopales de Colombia y Ecuador hicieron este lunes un llamado «respetuoso, fraterno y apremiante» a los gobiernos de ambos países para que hagan las acciones necesarias para superar las «tensiones actuales», provocadas por una guerra comercial que empezó en febrero pasado.

«Vivimos con dolor y creciente preocupación la crisis humanitaria que padecen nuestras poblaciones hermanas en uno y otro lado de nuestras fronteras», expresaron los obispos en una carta enviada a los presidentes de ambos países.

Los prelados agregaron: «Estamos convencidos de que, en medio de las diferencias y los conflictos, debe primar siempre el diálogo, el cuidado y la defensa de la vida, la dignidad y el bienestar de nuestras comunidades», afectadas por las limitaciones al comercio y la movilidad.

La guerra comercial fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al considerar que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no muestra suficiente compromiso en vigilar la frontera común y evitar que sigan llegando grandes cantidades de cocaína a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia de su historia, desatada por las organizaciones criminales.

El conflicto comenzó con aranceles del 30 % por ambos lados y escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.

A la guerra comercial se sumó la semana anterior la tensión diplomática por la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano, lanzada presuntamente durante un bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ecuador como parte de su lucha contra el narcotráfico.

Petro acusó a Ecuador de haber bombardeado Colombia, lo que después fue descartado por una comisión binacional compuesta por altos mandos militares de ambos países, quienes determinaron que la bomba cruzó a suelo colombiano por un posible rebote luego de no estallar en el punto del lado ecuatoriano donde había sido lanzada inicialmente.

En ese sentido, las conferencias episcopales le pidieron a los presidentes Petro y Noboa que «dispongan las voluntades y los medios necesarios que contribuyan a resolver las tensiones y diferencias que actualmente afectan de manera grave la convivencia y el intercambio entre ambas naciones».

«Nuestro llamado es a dialogar de manera respetuosa y paciente, de modo que sigamos tejiendo una historia común de hermandad por la vía del perdón, la reconciliación y una paz auténtica, estable y duradera», agregó la información.

Los dos gobiernos retomarán mañana en Lima el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial, con una reunión de dos días en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). EFE

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