Erdogan asegura que Hamás cumple el alto el fuego y acusa a Israel de violarlo

2 minutos

Ankara, 24 oct (EFE).– El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aseguró este viernes que el grupo integrista palestino Hamás está cumpliendo con el alto el fuego en Gaza mientras que Israel continúa violándolo.

En declaraciones a la prensa turca en el avión de regreso de una visita a varios países del Golfo Pérsico, el mandatario turco dijo que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar que Israel lo respete.

«En este proceso es esencial ejercer suficiente presión diplomática sobre Israel», señaló Erdogan, un aliado de Hamás, cuya ofensiva terrorista del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra con Israel, que duró dos años y que causó más de 67.000 muertos en la franja, entre ellos muchos civiles.

El acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, prevé en su primera fase la liberación en cuestión de 72 horas de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, lo que Hamás no ha cumplido del todo hasta ahora, mientras que Israel debería suspender sus ataques y permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza.

En respuesta a alegados incumplimientos por parte de Hamás, Israel volvió a atacar posiciones en la franja y a restringir temporalmente la entrada de ayuda a Gaza.

Tras subrayar que Turquía continuará brindando ayuda a Gaza, Erdogan enfatizó hoy que «ha llegado el momento de actuar, no de hablar» y que «Israel debe ser obligado a cumplir sus promesas mediante sanciones y la suspensión de la venta de armas».

Al ser preguntado por el rechazo israelí a una participación turca en Fuerza de Tarea para Gaza, Erdogan dijo que esas conversaciones «continúan» y que las modalidades «aún no se ha definido».

«Dado que es un asunto de múltiples niveles, se están llevando a cabo negociaciones exhaustivas. Estamos listos para brindar todo tipo de apoyo a Gaza en este sentido», concluyó el presidente turco, cuyo país mantuvo en el pasado importantes relaciones comerciales, diplomáticas y estratégicas con Israel. EFE

