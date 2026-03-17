Ernest Urtasun defiende en la OMPI los derechos de autor ante el avance de la IA

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Ginebra, 17 mar (EFE).- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, defendió este martes los derechos de autor ante el avance de la inteligencia artificial (IA) en el acto de presentación de una plataforma de diálogo sobre estas cuestiones en la sede en Ginebra de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI).

«El objetivo es, en el marco de la emergencia de la IA, defender a los creadores, que ninguno se vea sustituido por la inteligencia artificial, porque puede ser un instrumento al servicio de la creación pero nunca de sustitución», destacó a EFE al término de su intervención.

En ella, subrayó que, «sin transparencia, ningún modelo de IA puede estar alineado con los valores éticos y democráticos, y es imposible que promueva la equidad y la inclusividad en las industrias creativas y culturales».

Al finalizar el acto de presentación, Urtasun se reunió con el director general de la OMPI, Daren Tang, con quien abordó la posición española en la defensa de los derechos de autor y cómo protegerlos ante los desafíos que conlleva el avance tecnológico.

Durante su visita a Ginebra, el ministro también mantendrá reuniones con representantes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En estos encuentros tratará cuestiones como la protección especial de los trabajadores de la cultura y el arte en contextos actuales de conflicto.

«Necesitamos avanzar más en el estatuto propio de lo que ocurre con creadores perseguidos en zona de conflicto, de qué manera podemos darles un tratamiento especial. Es verdad que nosotros ya hemos dado ayudas y residencias a determinados creadores, por ejemplo en el caso de Palestina, pero necesitamos un marco legal un poco más estable», destacó a EFE.

En este sentido, el ministro de Cultura español señaló que junto a su homólogo de Eslovenia llevarán a la próxima reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea una propuesta de protección de artistas en situaciones de conflicto o riesgo

Urtasun agregó que su visita a Ginebra busca una vez más reafirmar el compromiso de España al sistema de la ONU «en un momento en el cual Donald Trump y la Administración norteamericana están poniendo en cuestión el sistema de Naciones Unidas».

«En la guerra ilegal lanzada en Irán ni tan siquiera se intentó hacer pasar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo que el desprecio es absoluto», aseguró.

«Frente a eso, creo que los países que creemos en el derecho internacional y el multilateralismo tenemos que estar apoyando el sistema de Naciones Unidas», afirmó. EFE

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