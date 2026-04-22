Escribir un libro, peaje obligado en la carrera hacia el Elíseo

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Catalina Guerrero

París, 22 abr (EFE).- A un año de las elecciones presidenciales francesas de 2027, la competencia entre aspirantes se intensifica también en el terreno editorial, lo que confirma que publicar un libro se ha convertido en una etapa casi imprescindible para quienes buscan posicionarse en la carrera hacia el Elíseo.

Esta semana se lanza al baile literario, con el fin de construir un relato y ocupar espacio mediático, el exprimer ministro y secretario general de Renacimiento, Gabriel Attal, que publica este jueves ‘En homme libre’ (Como hombre libre).

Attal, de 37 años, eligió este miércoles para presentar su libro en primicia la librería Lamartine, en el exclusivo distrito 16 de París, precisamente el lugar donde el conservador Nicolas Sarkozy suele firmar los suyos. Muchos analistas creen que no es una simple coincidencia con el expresidente francés. Ambos, dicen, están marcados por una energía similar y una fuerte ambición.

En su libro, que presenta como un ejercicio de transparencia, Attal habla, por ejemplo, de la franqueza con la que criticó ante el presidente Emmanuel Macron su nefasta decisión de disolver la Asamblea Nacional en junio de 2024, tras los malos resultados cosechados en las elecciones europeas, y de la que resultó una cámara baja muy fragmentada, así como su caída como primer ministro, un puesto que ocupó solo siete meses.

Además de reflexionar sobre el macronismo, Attal habla también de su homosexualidad y de su relación con el exministro y actual vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, a quien define como «el amor» de su vida.

Meses antes, empezó a preparar el terreno el eurodiputado y presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), Jordan Bardella, que en otoño pasado publicó ‘Ce que veulent les Français’ (‘Lo que quieren los franceses’), que en menos de un mes vendió casi 50.000 ejemplares, algo inusual para este tipo de libros.

Bardella, de 30 años y favorito en las encuestas para el Elíseo -siempre que su jefa, Marine Le Pen, no pueda presentarse por la sentencia que tiene pendiente de conocer en julio próximo por malversación de fondos europeos- es reincidente: un año antes, en otoño de 2024, había debutado con ‘Ce que je cherche’ (‘Lo que busco’).

Criado en la popular ciudad de Saint Denis, a las afueras de París, Bardella presentó recientemente a su pareja, la princesa italiana María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, en la portada de la revista Paris Match paseando por la costa de la isla de Córcega, en lo que supuso la oficialización de su especie de cuento de hadas a la inversa.

Un fenómeno generalizado

El fenómeno se extiende a buena parte del espectro político. Entre los regresos más comentados figura el del ex primer ministro Dominique de Villepin, quien publicó en junio de 2025 ‘Le Pouvoir de dire non’ (El poder de decir no), un ensayo interpretado como posible antesala de una candidatura presidencial.

En las filas de la derecha, están también el ex primer ministro Édouard Philippe, que marca su posicionamiento con ‘Le prix de nos mensonges’ (El precio de nuestras mentiras), mientras que el exministro de Interior y presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, ya declarado candidato al Elíseo, sacó también en 2025 ‘Ne rien céder: Manifeste contre l’islamisme’ (‘No ceder nada: Manifiesto contra el islamismo’), un tema recurrente entre la ultraderecha.

La cacofonía en la izquierda también es elevada, y sus voces disonantes se alzan también en las páginas de los libros.

En el Partido Socialista, su primer secretario, Olivier Faure, publicó en 2025 ‘Je reviens te chercher’ (Vuelvo a buscarte), donde este hijo de francés y vietnamita prepara el terreno interno de cara a 2027, en paralelo a los debates sobre primarias y liderazgo.

Dentro del espacio ecologista, la dirigente de Los Verdes Marine Tondelier forma parte de una generación que combina presencia mediática y producción editorial, con tres libros ya en su haber; el último publicado en otoño pasado: ‘Demain, si tout va bien’ (Mañana, si todo va bien).

A ellos se suma otra figura ya consolidada en el circuito editorial, como Jean-Luc Mélenchon, el líder de La Francia Insumisa (LFI), con varios libros a sus espaldas, entre ellos ‘Faites mieux! Vers la Révolution citoyenne’, traducido a varios idiomas, entre ellos al español como ‘Ahora el pueblo: Hacia la revolución ciudadana’.

En la antesala de 2027, las librerías vuelven así a convertirse en un escenario clave de la precampaña presidencial, donde cada página cuenta tanto como cada discurso. EFE

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