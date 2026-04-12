Escrutinio electoral casi completo confirma la súper mayoría para la oposición en Hungría

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Budapest, 12 abr (EFE).- El escrutinio de casi completo de las elecciones legislativas de Hungría confirmó este domingo la «súper mayoría» superior a dos tercios de los escaños del partido opositor Tisza, liderado por el conservador Péter Magyar, que pone así fin a 16 años de Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

Con el 94,6 % de los votos contados, el Tisza se lleva 138 de los 199 escaños de la Cámara, mientras que el hasta ahora gobernante partido Fidesz, solo obtiene 54 parlamentarios, frente a los siete de la formación extremista de derechas Nuestra Patria. EFE

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