Eslovaquia dice contar con respaldo de la Comisión para reanudar el flujo de crudo ruso

Praga, 10 mar (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, aseguró este martes que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea para exigir a Kiev la reactivación del oleoducto Druzhba, en un episodio más del pulso con Ucrania por el suministro de petróleo ruso al país centroeuropeo.

«Coincidimos en que la actividad del oleoducto Druzhba debe ser renovada y si está dañado -lo que no nos parece cierto- debe ser reparado», dijo el político populista en un vídeo publicado en redes sociales, mientras participa en el Foro Nuclear de París.

«Ofrecemos nuestras capacidades técnicas para arreglarlo», añadió asimismo el político eslovaco, que saludó la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de prestar también ayuda para restaurar el flujo de crudo.

En concreto, Bruselas ha ofrecido a Kiev «capacidades técnicas para reparar el oleoducto, si es que es necesario, y la financiación de este trabajo», aseguró Fico.

El Gobierno eslovaco ha criticado desde hace semanas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por haber impedido la reactivación del flujo de petróleo después de un ataque ruso a la infraestructura.

Según el Ejecutivo eslovaco, Zelenski no reactiva el suministro de petroleo «por razones políticas», ya que Bratislava no apoya el esfuerzo militar a Kiev para defenderse de la agresión rusa.

«He mostrado a la presidenta de la Comisión las fotos de satélite que muestra que el oleoducto no está dañado y que se trata de una decisión a propósito y unilateral del presidente Zelenski de parar el flujo para hacernos daño», explicó Fico.

Eslovaquia considera que hasta 2027 tiene derecho a importar petróleo ruso, tanto por esta conexión directa del ‘Druzhba’ como por mar, a través de Croacia, ya que negoció una excepción al veto de compra de combustibles rusos que se autoimpuso la UE.

Hungría, el otro país afectado por el corte de suministro, también ha criticado a Kiev y ha prometido vetar la ayuda comunitaria de 90.000 millones de euros hasta que no se abra de nuevo el oleoducto al crudo ruso. EFE

