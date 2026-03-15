Eslovaquia renuncia a oponerse a la renovación de sanciones de la UE contra Rusia

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Eslovaquia decidió, a último momento, no oponerse a la renovación de sanciones de la Unión Europea contra unas 2.500 personas y entidades rusas, informaron el sábado fuentes diplomáticas.

La Unión Europea inició el 14 de marzo el procedimiento escrito que permite esta renovación, justo antes de que venciera el plazo, precisó un funcionario europeo.

Las sanciones individuales contra Rusia, adoptadas tras su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, deben renovarse cada seis meses con la unanimidad de los veintisiete países del bloque.

De no haberse renovado antes del domingo, habrían quedado caducas.

Eslovaquia había exigido que dos nombres fueran eliminados de la lista de personas y entidades sancionadas: Alisher Usmanov, multimillonario ruso, y Mikhail Fridman, uno de los fundadores del grupo financiero Alfa.

De no cumplirse esta petición, Bratislava amenazaba con vetar la renovación de las sanciones.

Finalmente Eslovaquia decidió renunciar a esta exigencia, según confirmó una fuente diplomática a AFP.

Tanto Hungría como Eslovaquia, países cercanos a Moscú, han amenazado en ocasiones anteriores con no renovar estas sanciones, exigiendo la retirada de ciertas personas o entidades de la lista.

Sin embargo, siempre se ha llegado a un acuerdo, a veces a último momento.

Unas 2.500 personas y entidades rusas, incluido el presidente Vladimir Putin, están sujetas a estas sanciones, que incluyen congelación de activos en la UE y prohibición de entrar al territorio de la Unión Europea.

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