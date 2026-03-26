España, señalada por permitir a la empresa Airbus desarrollar armas nucleares

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Ginebra, 26 mar (EFE).- El Monitor para la Prohibición de Armas Nucleares de 2026 señala a España por permitir que la empresa Airbus, bajo su jurisdicción, asista a Francia en el desarrollo, la producción y la posesión de armas nucleares.

El informe, publicado este jueves, indica que MBDA y Ariane Group -dos uniones de Airbus Defensa y Espacio con otras empresas- se dedican a la fabricación y al mantenimiento de los misiles con ojiva nuclear de Francia.

El documento responsabilizó a Países Bajos, Alemania y España por albergar respectivamente las sedes de Airbus, de la división de Airbus Defensa y Espacio y de la Oficina Internacional de Airbus.

«El hecho de que se trate de una empresa privada no importa a efectos del derecho internacional (…). Si tiene una oficina en su territorio que participa de alguna manera en ese desarrollo, entonces está colaborando con el programa de armas nucleares», argumentó en rueda de prensa el editor del informe, Stuart Casey-Maslen.

Respecto al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, Casey-Maslen expresó que esperan una mayor implicación española en las reuniones de los Estados parte, como observador, ya que aún no es firmante.

Recordó el accidente de Palomares (Almería), del que en 2026 se cumplen 60 años, cuando dos aviones estadounidenses colisionaron y provocaron la caída de cuatro bombas termonucleares, liberando plutonio y americio, altamente radioactivos.

«Todavía no ha habido una limpieza en condiciones por parte de Estados Unidos. Ese tipo de cosas están en el interés de España y de todos», subrayó el editor del informe. EFE

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