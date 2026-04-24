España anima a sus empresas a prepararse para la apertura del mercado de la India en 2027

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Madrid, 24 abr (EFE).- El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y la India abre un mercado clave y complejo para las exportaciones de sectores como el agroalimentario, por lo que el Gobierno ha alentado a las empresas a que se preparen ya, ante la previsión de que se aplique en 2027 y les pueda beneficiar.

El pacto, cerrado en enero y bautizado como «la madre de los acuerdos», es un logro para la UE que contrarresta los aranceles de EE.UU. y que ahora toma más valor por la situación geopolítica, por lo que en el lado europeo se están acelerando los trámites para sea realidad el año que viene, según el Gobierno español.

Así lo ha transmitido a los exportadores a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y de sus oficinas comerciales, mirando especialmente a los sectores que más disfrutarán de la apertura, como los automóviles, el aceite o los dulces.

La India, el país más poblado del mundo, con un 18 % de los habitantes del planeta, ofrece con este acuerdo «el mayor acceso» aduanero jamás visto a un socio, según han indicado los portavoces comerciales españoles, si bien han avisado de que es un mercado exigente.

El acuerdo abre «un mercado muy proteccionista», reducirá o eliminará «aranceles de tres dígitos» y promete ganancias a los operadores europeos, según ha explicado el director general de Política Comercial del Ministerio de Economía, Julián Conthe, en la última sesión virtual de ICEX con las empresas.

De momento, el comercio con la India es deficitario y en el caso de la agroalimentación, limitado.

Intereses «ofensivos» para España

La Comisión Europea (CE) y la India cerraron un acuerdo, dividido en tres tratados, entre los que el comercial es el núcleo duro; también hay otro de protección de inversiones y un tercero sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

El de libre comercio elimina aranceles en el 90 % de los productos; además, incluye medidas que protegen sectores agrícolas sensibles y los excluyen de la liberalización.

Según el consejero económico de la Oficina Comercial española en Nueva Delhi, Gonzalo Navarro, España tiene «ventajas competitivas» para beneficiarse de este mercado, por lo que ha recomendado que las empresas se preparen «ya», una preparación que incluye el conocimiento de códigos y de reglas de origen.

Entre los intereses «ofensivos», que se refiere a los objetivos prioritarios, para el comercio español el acuerdo abre oportunidades al aceite de oliva, el vino, las frutas o la cerveza.

Sin embargo, desde la misma oficina económica reconocen que los exportadores «no deben engañarse» porque el mercado tiene limitaciones.

Dentro de las bajadas de aranceles, destacan las que afectan al pan y los dulces (del 50 % al cero), a la maquinaria en general (44 % al cero) y el aceite de oliva (del 40 % al cero).

Además, en la fase final de la aplicación del pacto «la carga arancelaria al vino se rebaja del 150 % actual al 20 %», una bajada solo superada por la que se aplicará a los automóviles europeos, según datos procesados por ICEX.

Se excluyeron del acuerdo los lácteos y cereales, por ser una industria estratégica; los cárnicos, por sensibilidades religiosas; y en cuanto a la seguridad alimentaria se mantienen los estándares de la UE por razones sanitarias.

España tiene un déficit de 3.941 millones de euros en su comercio con la India, según ICEX.

El acuerdo debe ser ratificado por ambas partes y firmado formalmente; en el caso de la UE, requiere el visto bueno del Consejo de Ministros del Parlamento Europeo. EFE

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