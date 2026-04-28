España celebra el Día del Libro en Venezuela con lectura de autores de ambos países

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Caracas, 28 abr (EFE).- La Embajada de España en Venezuela celebró este martes en Caracas el Día Internacional del Libro, con la lectura de obras de escritores de ambas naciones y de otros textos traducidos al español.

«Ha sido un acto especialmente bonito y significativo, con una presencia bastante amplia de embajadas que representan a países hispanohablantes», dijo a EFE el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete Perea, durante el evento realizado en una plaza del este de la capital del país caribeño.

La lectura pública fue organizada entre la Embajada española en Venezuela y el Centro Cultural de la Alcaldía de Chacao (Caracas).

El funcionario indicó que la lectura incluyó «textos muy diversos» en prosa, en verso, así como de poetas españoles como Federico García Lorca.

Igualmente, Albacete Perea dijo que se incluyeron textos de la cubana Dulce María Loinaz y del portugués Luís de Camoens.

El diplomático español explicó que el Día Internacional del Libro, celebrado cada 23 de abril, es de vital importancia para su país porque conmemora la muerte del escritor Miguel de Cervantes, por lo que el objetivo también es promocionar este tipo de actos en otros países.

«Para España es un motivo cultural de enorme importancia», subrayó el embajador.

En España, el Día del Libro nació en los años veinte del siglo pasado, impulsado por el editor valenciano Vicente Clavel Andrés, pero no fue hasta una década más tarde cuando la celebración se pasó al 23 de abril, en coincidencia con la efeméride de la muerte de Cervantes y con la fiesta de Sant Jordi en Cataluña.

La Unesco promovió por primera vez esta conmemoración en 1988, y en 1995, en su Conferencia General en París, proclamó oficialmente el 23 de abril como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor para todos los países.

En torno a quinientos millones de personas tienen el español como lengua materna, solo detrás del chino mandarín, y, si se suman hablantes con dominio no nativo y estudiantes, los hispanohablantes superan los 600 millones de personas en todo el mundo. EFE

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