España cerró 2025 con un déficit del 2,4 % y una deuda del 100,7 % del PIB, según Eurostat

3 minutos

Bruselas, 22 abr (EFE).- España redujo en 2025 su déficit público en ocho décimas, hasta el 2,4 % del PIB, y su deuda en nueve décimas, hasta el 100,7 %, según la primera estimación para el ejercicio pasado publicada este miércoles por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

El déficit público se mantuvo en el 3,1 % en el conjunto de la Unión Europea y bajó al 2,9 % en la eurozona en comparación con 2024, mientras que la deuda pública aumentó hasta el 81,7 % y 87,8 % del PIB, respectivamente.

España registró el año pasado la quinta tasa de deuda más elevada de la Unión Europea, mientras que el desvío presupuestario se situó por debajo de la media comunitaria y fue el octavo más bajo de entre los veintidós Estados miembro que tuvieron déficit en sus cuentas.

El país cumple así con el objetivo de déficit del 2,5 % del PIB que había pactado con la Comisión Europea en su plan fiscal plurianual y respeta el tope del 3 % que fijan las reglas fiscales europeas, algo que no conseguía desde 2018. La deuda pública, sin embargo, superó el máximo del 60 % del PIB establecido por las normas.

Entre los socios comunitarios, solo cinco esquivaron el déficit en 2025: Chipre (que tuvo un superávit del 3,4 % de su PIB), Dinamarca (2,9 %), Irlanda (1,8 %), Grecia (1,7 %) y Portugal (0,7 %).

Del resto, once superaron el 3 % del PIB de déficit y se expondrían a que Bruselas les abra un expediente comunitario, con Rumanía a la cabeza (7,9 %), seguida de Polonia (7,3 %), Bélgica (5,1 %) y Francia (5,1 %).

Por su parte, Grecia volvió a registrar el nivel más abultado de deuda pública al cierre del ejercicio pasado, equivalente a un 146,1 % de su PIB, seguida de Italia (137,1 %), Francia (115,6 %), Bélgica (107,9 %) y España, que forman parte de los doce países que superaron el umbral del 60 %.

Al contrario, las tasas más bajas de deuda se observaron en Estonia (24,1 % del PIB), Luxemburgo (26,5 %), Dinamarca (27,9 %), Bulgaria (29,9 %), Irlanda (32,9 %), Suecia (35,1 %) y Lituania (39,5 %), según los datos de Eurostat, que precisó que no tiene reservas sobre las cifras que le transmitieron las autoridades nacionales y no las ha enmendado.

Cuarto trimestre de 2025

La oficina de estadística comunitaria publicó también hoy los datos del cuarto trimestre de 2025, en el que el déficit público aumentó una décima en la UE, hasta el 3,2 % del PIB, mientras que se redujo en la misma medida en la eurozona, hasta el 3 %, en comparación el trimestre previo.

España registró el tercer déficit más bajo de la UE, del 2 % de su PIB (una décima menos que en el tercer trimestre), por detrás de Estonia (0,8 %) y Lituania (0,7 %), mientras que el mayor desfase entre ingresos y gastos se produjo en Rumanía (7,9 %), Eslovaquia (7,2 %) y Polonia (7,0 %).

Solo lograron superávit fiscal entre octubre y diciembre Chipre (4,0 % del PIB), Irlanda (2,5 %), Dinamarca (2,0 %), Grecia (1,2 %) y Portugal (0,6 %).

La deuda pública, por otro lado, se redujo en tres décimas en la UE en comparación con el trimestre previo, hasta el citado 81,7 % del PIB, y en seis décimas en el área del euro, hasta el 87,8 %.

En España, la deuda pasó del 103,1 % al final del tercer trimestre al 100,7 % del PIB al cierre de 2025. EFE

lpc/rja/jgb