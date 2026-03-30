España concederá la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

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España concederá la nacionalidad al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en Madrid y a quien el Gobierno de su país quería despojar de su ciudadanía, anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

«Le confirmo que Leopoldo López ha hecho esa petición y que mañana será elevada al Consejo de Ministros», explicó Albares en una entrevista en la radio RAC1, aclarando que «normalmente las cosas que van a Consejo de Ministros se aprueban, se aprueban siempre».

La concesión se hace por la vía rápida y no por la convencional, explicó Albares, porque hay «algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, pues le era imposible producirlos y, por tanto, hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civil español».

En octubre de 2025, el ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia venezolano que despojara de la nacionalidad venezolana al líder opositor exiliado en Madrid, por sus comentarios favorables sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en medio de su operación antidrogas.

López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en las protestas contra Maduro.

En 2017 recibió casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar. Terminó en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.

al/mdm/pb