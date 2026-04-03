España condena el nuevo ataque que ha causado tres cascos azules heridos en el Líbano

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Madrid, 3 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, condenó este viernes el nuevo ataque contra la misión de paz de la ONU en el Líbano que ha dejado al menos tres cascos azules heridos.

«Mi firme condena ante el nuevo ataque hoy contra FINUL que ha resultado en varios soldados heridos», publicó Albares en la red social X.

Para el ministro español, la FINUL «no puede ser objeto de ataques» y el respeto de la Resolución 1701 y el trabajo de Naciones Unidas es «esencial para la seguridad en la región».

Al menos tres miembros de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) resultaron heridos este viernes a causa de una explosión ocurrida en su posición en Odaise, en el sur del país, después de que otros tantos cascos azules perdieran la vida en los últimos días en medio del conflicto.

«Esta tarde, una explosión dentro una posición de la ONU cerca de Odaise hirió a tres pacificadores, dos de ellos de gravedad. Todos ellos están siendo actualmente evacuados a un hospital», dijo en un comunicado la portavoz de la misión, Kandice Ardiel, al agregar que todavía se desconocen las causas de la deflagración. EFE

fp