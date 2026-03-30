España confirma la muerte de un segundo casco azul indonesio en Líbano en un ataque

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Madrid, 30 mar (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, informó este lunes de la muerte «hace escasos segundos» de un segundo casco azul indonesio en el Líbano durante un ataque a un convoy.

«Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio», avanzó en declaraciones a la prensa en Madrid.

También manifestó una «enorme preocupación» por la situación en la zona donde están desplegados casi 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL).EFE

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