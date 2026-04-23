España defiende el derecho internacional en una reunión de Ministerios Públicos en Bolivia

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La Paz, 23 abr (EFE).- El secretario de Estado de Justicia de España, Manuel Olmedo, defendió este jueves el derecho internacional como la mejor «herramienta» para las relaciones entre países, al participar en un encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que se realiza en Bolivia.

Olmedo señaló que «el Gobierno de España es un profundo creyente en la organización de la vida internacional de las relaciones» entre los países «basada en el derecho internacional, en la cooperación» bilateral o multilateral, «y en el respeto mutuo entre las naciones», con la vista puesta en «profundizar» la protección de los derechos fundamentales.

«En este mundo globalizado en el que vivimos, en el que algunos pretenden hacer de la fuerza el modo de relacionarnos, nosotros seguimos creyendo en el derecho, porque pensamos que fuera del derecho sólo existe la barbarie», manifestó.

También aseguró que el derecho es «la mejor herramienta» inventada por el ser humano para «poder ordenar las relaciones en las comunidades políticas» y «entre los distintos Estados y naciones que conforman el orden internacional».

Olmedo manifestó que, si bien «la cultura, la idiosincrasia de cada país tiene sus propias particularidades», muchos de los objetivos y dificultades que enfrentan las naciones «son comunes».

Por esto, consideró necesaria la realización de eventos como el de esta jornada para «aumentar el conocimiento de aquellas herramientas que son más prácticas y más efectivas en la lucha contra el crimen, siempre con esa mirada puesta en la defensa de los derechos humanos y de los intereses generales de la sociedad».

«Además, en el contexto actual, en el momento histórico que atravesamos, las soluciones tecnológicas, las nuevas tecnologías se manifiestan como un aliado esencial en la tarea que tenemos por delante, que multiplica exponencialmente las capacidades que tenemos», agregó.

Olmedo y una nutrida delegación española participan en la Reunión Regional de Puntos Focales del Grupo de Trabajo sobre Uso y Optimización de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los Ministerios Públicos de la AIAMP, en la ciudad boliviana de Santa Cruz.

Al encuentro, que concluye el sábado, acuden también delegaciones de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, además del país anfitrión Bolivia, informó la Fiscalía General del Estado del país andino.

«En un mundo donde el crimen organizado opera sin fronteras y realiza transacciones en línea en tiempo real, es necesario que la investigación penal cuente con capacidades técnicas cada vez más sofisticadas y especializadas», afirmó el fiscal general boliviano, Roger Mariaca, al inaugurar el evento.

Algunos temas que se abordarán en la reunión son la gobernanza institucional y marcos normativos, reingeniería de procesos fiscales, transformación del proceso penal, crimen organizado transnacional y tecnología, ciberseguridad y cooperación jurídica internacional, entre otros. EFE

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