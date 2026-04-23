España experimentó el mayor aumento de mortalidad por muerte súbita de Europa en 10 años

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Redacción Ciencia, 24 abr (EFE).- La muerte súbita es aquella por causas naturales e inesperadas que se produce en la hora siguiente al inicio de los síntomas. España es el país, entre 26 europeos, donde se produjo el mayor aumento de mortalidad (3,3 % medio anual) atribuida a este motivo entre 2010 y 2020.

En ese periodo, 77.413 personas fallecieron en España repentinamente por causas naturales, una cifra que fue de 2,58 millones (+2,9 % anual) en el conjunto de los países analizados, indica un estudio que publica The Lancet Regional Health–Europe.

La muerte súbita se debe con mayor frecuencia a causas cardíacas, como la enfermedad coronaria que conduce a insuficiencia cardíaca, aunque también incluye causas como hemorragias cerebrales graves, sobredosis de drogas o embolias pulmonares (una obstrucción repentina en una arteria pulmonar).

Este tipo de fallecimientos representaron casi el 5 % del total de muertes en esa década, lo que equivale a aproximadamente una muerte súbita cada 2,2 minutos en los países analizados, señala el artículo, encabezado por investigadores italianos.

Del total de 2,58 millones de muertes súbitas, 935.741 correspondieron a hombres y 647.818 a mujeres, aunque entre estas el incremento de la tasa de fallecimientos fue mayor.

Los resultados se basaron en datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cubrían 26 países europeos y más de 53 millones de muertes.

Los autores afirman que sus hallazgos ponen de relieve que la muerte súbita sigue representando una importante causa de mortalidad en Europa.

El estudio refleja diferencias significativas con descensos a lo largo de la década en Europa Occidental, pero con aumentos notables en España (3,3 %); Alemania (2,8 %), Polonia y Rumanía (1,5 % para ambos).

Los descensos más acusados se vieron en Austria (-8 %); Bélgica (-7,9%) e Italia (-6,2 %), según los datos de la investigación.

En el caso de España, el incremento “probablemente responde a una interacción multifactorial, en la que destaca, de forma clara, el envejecimiento poblacional, ya que es el país con mayor esperanza de vida de Europa y del mundo, lo que implica una mayor proporción de población en edades de alto riesgo”.

Así lo indica, Juan Jiménez Jáimez del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, en un comentario al estudio, en el que no participó, en la plataforma de recursos científicos Science Media Centre.

Jiménez recuerda que la edad avanzada continúa siendo el factor de riesgo para sufrir un episodio de muerte súbita, a lo que se suma un cambio en los estilos de vida, especialmente en mujeres.

Un aspecto metodológico relevante que puede influir en la interpretación de los resultados en España, dice Jiménez, es la dependencia del estudio de los certificados de defunción y la codificación CIE-10 (clasificación internacional de enfermedades).

España podría estar “relativamente sobrerrepresentada” en términos de muerte súbita debido a un fuerte desarrollo en la identificación y certificación de estos casos.

Los investigadores hicieron, además, un subanálisis específico que excluía 2020 para descartar la posible influencia de la pandemia de covid-19, lo que confirmó la tendencia al alza de la mortalidad atribuible a muerte súbita en la población general.

El estudio no analizó las razones que subyacen a esa tendencia al alza de las mortalidad atribuida a la muerte súbita, pero los autores plantean la hipótesis de que las diferencias en los perfiles de riesgo cardiovascular, el acceso a la asistencia sanitaria y los sistemas de respuesta a emergencias podrían contribuir a ello.

Los países incluidos en el estudio son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza. EFE

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