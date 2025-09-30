The Swiss voice in the world since 1935
España investigará a las empresas vinculadas a los territorios palestinos ocupados

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El gobierno de izquierdas de España anunció este martes que investigará a las empresas que publiciten en el país productos o servicios procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel.

La medida deriva de la aprobación la semana pasada de un decreto que prohíbe la promoción de estos bienes y servicios en España para tratar de evitar que haya empresas que se beneficien de la ocupación, explicó el Ministerio de Consumo en un comunicado.

El decreto es parte de un paquete de medidas que incluye un embargo de armas a Israel destinado a detener lo que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó de «genocidio en Gaza».

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ya avanzó en julio que su departamento iba a «poner todos los recursos que sean necesarios» para que «ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino», según el comunicado.

La ONU publicó el viernes una actualización de la lista de empresas vinculadas al desarrollo de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos, consideradas ilegales según el derecho internacional, que incluye en total 158 compañías de once países.

Pero una de las empresas españolas citadas, la constructora ACS, solicitó rápidamente ser eliminada de la lista, ya que vendió en 2021 su subsidiaria SEMI, que opera en Israel.

«ACS no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes», sostuvo en un comunicado la compañía que dirige el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La mayoría de la comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional, aunque gran parte son considerados legales por Israel.

España es una de las voces más críticas en Europa contra la ofensiva militar de Israel en Gaza, iniciada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

ds/rs/du/mas

