España ofrece el pésame a Etiopía por las inundaciones que causaron al menos 80 muertos

1 minuto

Nairobi, 18 mar (EFE).- La Embajada de España en Adís Abeba ofreció este miércoles el pésame a Etiopía por el deslizamiento de tierra y las inundaciones en el sur del país que causaron la pasada semana al menos 80 muertos, según las autoridades nacionales, aunque el gobierno local elevó la cifra a 108 fallecidos.

«A este respecto, la Embajada de España transmite por la presente sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de Etiopía, así como a las familias y seres queridos de las víctimas, y desea una pronta recuperación a los heridos», indicó la misión diplomática en su cuenta de la red social X.

Más de 4.500 personas han sido desplazadas debido a los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales en la zona de Gamo, en el Estado Regional del Sur de Etiopía, donde el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, estuvo de visita el pasado sábado para apoyar a las víctimas.

El pasado viernes, Etiopía declaró tres días de duelo nacional por la tragedia.

Los deslizamientos de tierra e inundaciones son comunes en Etiopía durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt) entre junio y septiembre.

El sur de Etiopía ya fue escenario en julio de 2024 de catástrofes similares, cuando deslizamientos de tierra provocaron la muerte de 257 personas, según confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE

pmc/pa/cc