España ofrece su apoyo a Pakistán en la mediación para negociar la paz entre Irán y EEUU

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Islamabad, 9 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ofreció su apoyo a Pakistán en las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. que tendrán lugar este fin de semana en Islamabad, tras el cese al fuego de dos semanas pactado este miércoles.

«Acabo de conversar con mi homólogo de Pakistán (el Ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar). Le he agradecido la labor de mediación de su país para alcanzar el alto el fuego en Oriente Medio y ofrecido el apoyo de España», afirmó Albares en X a última hora del miércoles.

Pakistán, que lidera los esfuerzos de mediación junto con Turquía y Egipto, acogerá este sábado a delegaciones de EE. UU. y de Irán para intentar poner fin a la guerra que inició el 28 de febrero.

El ministro también afirmó que España busca «asegurar que Líbano se incluya en el alto el fuego», después de que Israel continuara sus ataques contra el país árabe tras la tregua pactada.

“España está trabajando para asegurar que cesen todos los ataques contra países de Oriente Medio, que se garantice el libre paso por el estrecho de Ormuz y que termine la guerra”, añadió Albares.

Albares visitó Pakistán en septiembre de 2021 para abordar la situación de seguridad en Afganistán tras la toma del poder por los talibanes, centrándose en la evacuación de los afganos que colaboraban con las fuerzas españolas.

España es el tercer socio comercial más importante de Pakistán dentro de la Unión Europea y alberga una de las mayores diásporas paquistaníes en Europa, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán. EFE

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