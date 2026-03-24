España profundiza en la colaboración agroalimentaria con Perú, un socio «estratégico»

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Madrid, 24 mar (EFE).- Perú es un socio «estratégico» para España en Iberoamérica en materia agroalimentaria, sanitaria y pesquera y existe entre ambos países una base «sólida» de cooperación técnica y diálogo fluido, aseguró este martes el Gobierno español.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su colega peruano de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, acordaron hoy avanzar en un marco «estable» de colaboración con la incorporación de temas como el seguro agrario, los recursos hídricos, la producción ecológica, el desperdicio alimentario, los sistemas de trazabilidad e identificación animal y la agricultura regenerativa.

Los ministros se reunieron con motivo de la feria Alimentaria de la ciudad española de Barcelona, donde repasaron aspectos de la colaboración bilateral y trataron nuevas líneas para estrecharla, informó el ministerio español en un comunicado.

Además, Planas pidió a Meza que Perú reconsidere la regionalización del brote de peste porcina africana que afecta a España, por ahora solo a la provincia de Barcelona (región de Cataluña), de manera que el resto del país pueda seguir exportando productos de porcino, en particular los curados.

Los dos ministros hablaron también de cooperación en materia fitosanitaria. España ofrece ayuda técnica para el control en origen y lucha contra plagas, con el objetivo de reducir el rechazo a partidas de espárragos peruanos en la Unión Europea.

El ministro español se comunicó también en Alimentaria con los viceministros del ramo de Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Con todos ellos habló de la participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Agricultura y Pesca, que se celebrará en Córdoba (España) el 24 y 25 de septiembre, con ocasión de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de noviembre en Madrid. EFE

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