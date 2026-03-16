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España rechaza ampliar la misión europea Aspides y llama a la desescalada

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Bruselas, 16 mar (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval ‘Aspides’ de la Unión Europea ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y llamó a la desescalada del conflicto.

«La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad ni prosperidad económica. Esa es la posición que tiene que tener la Unión Europea. Desde luego, esa es la posición de la política exterior de España», indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios del ramo. EFE

rja/ahg/jgb

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