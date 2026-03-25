España recortó ligeramente su distancia con el PIB per cápita medio de la UE en 2025

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Bruselas, 25 mar (EFE).- El PIB por habitante de España, ajustado por capacidad de compra, se situó en 2025 ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea, lo que supone una ligera mejora de un punto con respecto al año anterior, según los datos preliminares publicados este miércoles por Eurostat.

Así, el PIB per cápita de España ajustado por poder adquisitivo, que equivalió al 92 % del promedio europeo, registró un ligero incremento de una décima el pasado año tras dos ejercicios estancado en el 91 % del promedio comunitario.

Este dato da continuidad a la mejora paulatina observada desde la crisis por la pandemia de coronavirus, que provocó el hundimiento de este indicador hasta el 83 % en 2020, diecisiete puntos por debajo de la media comunitaria en ese año.

Posteriormente ha ido progresando hasta alcanzar el 85 % en 2021, el 88 % en 2022, el 91 % en 2023 y 2024 y el 92 % del pasado año, que sitúa a España en la posición número 16 de los Veintisiete.

España igualó la media comunitaria en el año 2002, según el histórico de datos de Eurostat, y después superó esta cota hasta alcanzar un punto máximo del 105 % en 2006 que posteriormente cayó drásticamente hasta situarse en el entorno del 90 % tras la crisis financiera de la primera década del siglo.

En este indicador, la media de la UE queda marcada en los 100 puntos o en un 100 %, lo que significa que los Estados miembros con un PIB per cápita por encima de ese nivel superan el promedio y aquellos con uno inferior al mismo se sitúan por debajo de la media.

En 2025, los dos países que se situaron al frente de esta clasificación europea y con mucha distancia con respecto al resto, fueron de nuevo Luxemburgo (239 %) e Irlanda (237 %).

Eurostat explicó el año pasado que estos porcentajes tan elevados se deben a la gran proporción de trabajadores transfronterizos sobre el empleo total en el caso de Luxemburgo (que contribuyen al PIB del país, pero no residen en él), y a la numerosa presencia de compañías multinacionales con licencias de propiedad intelectual en Irlanda.

Tras ellos se encuentran Países Bajos (134 puntos, 34 por encima de la media), Dinamarca (127 puntos), Austria (117 puntos), Bélgica y Alemania (115 puntos), Malta y Suecia (110 puntos) y Finlandia (101 puntos).

Francia y Chipre son los primeros países ya por debajo de la media europea (98 puntos), seguidos de Italia (96 puntos), Chequia y España (92 puntos), Eslovenia (91 puntos), Lituania (88 puntos), Polonia y Portugal (81 puntos), Estonia (79 puntos) y Croacia y Rumanía (78 puntos) y Hungría (76 puntos).

Por último, los países más alejados de la media comunitaria con una distancia de al menos 25 puntos con respecto a esta son Eslovaquia (75 puntos), Letonia (71 puntos) y Bulgaria y Grecia (68 puntos). EFE

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