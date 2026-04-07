España refuerza la relación con Uzbekistán para su proyección en Asia Central

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Madrid, 7 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su colega de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov, firmaron este martes una serie de acuerdos que refuerzan la relación bilateral y con los que España pretende impulsar su proyección en Asia Central.

Albares recibió al jefe de la diplomacia de Uzbekistán en Madrid, donde trataron cuestiones de carácter bilateral y analizaron asuntos de la actualidad geopolítica como la grave crisis bélica de Oriente Medio.

El ministro español expuso la preocupación de España por la situación de Irán y el impacto regional y mundial de la guerra emprendida por EE.UU. e Israel.

Según informó el ministerio español, Albares explicó la posición española contraria a la guerra, pues considera que viola el derecho internacional, y la necesidad de instar a todas las partes a detener los ataques e iniciar una desescalada.

La reunión se concertó en pleno lanzamiento de la Estrategia de España para Asia-Pacífico 2026-2029, que otorga un papel destacado al refuerzo de las relaciones con Uzbekistán y con el resto de Asia Central.

El ministro español resaltó los vínculos crecientes entre España y Uzbekistán y el aumento del comercio y la inversión entre los dos países.

También mencionó la profundización de la cooperación en conectividad, energía, agricultura sostenible y cultura.

Los acuerdos firmados son sobre la exención recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, un programa de cooperación entre ministerios de Asuntos Exteriores, incluido el desarrollo de consultas políticas, y un memorando de entendimiento entre las respectivas escuelas diplomáticas. EFE

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