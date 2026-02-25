España se coordina con otros 13 países de la UE en campaña contra medicamentos falsos

4 minutos

Bruselas, 25 feb (EFE).- Las autoridades aduaneras de España y otros 13 países de la Unión Europea se han coordinado con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la agencia comunitaria de cooperación policial (Europol) y otras agencias de la UE en la campaña de 2025 contra medicamentos falsos, que se saldó con la confiscación de 3,1 millones de pastillas.

Europol y OLAF explicaron en sendos comunicados que, ademas, fueron incautados 104.000 paquetes de mercancías ilícitas, 23.014 ampollas y frascos y más de 1.000 kilogramos de medicamentos, sustancias dopantes, complementos alimenticios y otras sustancias no autorizadas.

La operación SHIELD VI, en la que también colaboraron la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la agencia de fronteras exteriores (Frontex), INTERPOL, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y las agencias nacionales de medicamentos, permitió detener a 3.354 personas.

La campaña iba dirigida contra el comercio ilegal de medicamentos, esteroides anabólicos, sustancias dopantes y complementos alimenticios no regulados.

Muchos de estos productos pueden contener ingredientes desconocidos o peligrosos, dosis incorrectas o carecer de componentes farmacéuticos activos, lo que significa que su consumo podría provocar graves complicaciones para la salud, indicó la OLAF.

Por su parte, Europol apuntó a amenazas para la salud pública, entre ellas la proliferación de productos falsificados a base de semaglutida utilizados como quemadores de grasa, y la creciente disponibilidad de medicamentos falsos que contienen sustancias sintéticas potentes, como los nitazenos.

El riesgo de intoxicación y sobredosis se ve aumentado por el hecho de que estas sustancias se asemejan a los opioides legítimos, agregó.

La agencia de cooperación policial subrayó asimismo que la delincuencia farmacéutica en Europa implica diversas actividades ilegales que ponen en peligro la salud pública, explotan las cadenas de suministro legítimas, infringen los derechos de propiedad intelectual y generan importantes beneficios ilícitos.

En la operación participaron las autoridades aduaneras de 14 Estados miembros de la UE: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y España.

En el caso de España, en el marco de la campaña SHIELD VI, la Guardia Civil y las Aduanas colaboraron para desmantelar una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales para medicina estética, indicó Europol.

La operación, iniciada en 2023, se centró tanto en clínicas estéticas legales como clandestinas, así como en personas no cualificadas que ofrecían tratamientos estéticos.

Se incautaron grandes cantidades de medicamentos y productos sanitarios ilegales, procedentes principalmente de Corea del Sur, en varias provincias españolas, junto con material de embalaje y distribución.

La investigación se inició a raíz de las denuncias sobre clínicas clandestinas que anunciaban tratamientos cosméticos en las redes sociales.

Además, la Agencia Tributaria española incautó numerosos medicamentos y productos sanitarios ilegales en el aeropuerto de Sevilla, que estaban camuflados con declaraciones falsas.

Estos productos no autorizados se distribuían a clínicas clandestinas y a personal no cualificado, y las actividades de la red delictiva se extendían a Portugal, y utilizaban conexiones internacionales para ocultar sus beneficios.

Durante la fase operativa, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios y 24 inspecciones de clínicas y establecimientos, lo que dio lugar a la incautación de 40 lotes de productos ilegales y a la detención de cuatro personas, mientras que otras 41 fueron investigadas por diversos delitos, puntualizó Europol sobre la actuación española. EFE

rja/drs/alf