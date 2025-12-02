España se mantiene como cuarto país más avanzado de la UE en igualdad de género

Berlín, 2 dic (EFE).- España se mantuvo en el último año en el cuarto puesto de los países de la Unión Europea (UE) más avanzados en igualdad de género, por detrás de Suecia, Francia y Dinamarca, según el informe anual publicado este martes por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE).

Este año la puntuación media de los 27 Estados miembros de la UE se sitúa en 63,4 puntos sobre un total de 100, lo que supone un avance de 7,4 puntos en comparación con 2015 y 3,5 desde 2020, pero al mismo tiempo supone un ritmo de progreso que significa que los Veintisiete solo alcanzarán la plena igualdad en medio siglo.

Según EIGE, con sede en Vilna, España se coloca un año más muy por encima de la media de la UE, con 70,9 puntos (13,2 más que en 2015 y 5,2 más que en 2020) y forma parte, junto con Irlanda y Malta, del grupo de países que más progresos han hecho en diez años.

Bulgaria, Eslovenia y Hungría han registrado los avances más tímidos a lo largo de la última década.

El índice mide los progresos en seis ámbitos: trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud, además de vigilar la violencia contra las mujeres y las desigualdades.

Desde 2020, 14 Estados miembros han visto caer sus puntuaciones en el ámbito del conocimiento y 15 Estados miembros han registrado descensos en el ámbito de la salud.

Siete Estados miembros han experimentado una disminución de sus puntuaciones en el ámbito del trabajo, mientras que los campos de dinero y poder han mostrado mejores resultados, con retrocesos en cinco y tres Estados miembros, respectivamente.

España avanza en la inclusión en el poder

Los avances en la participación de las mujeres en las estructuras de toma de decisiones continúan impulsando el progreso general reflejado por el índice desde 2020, ya que doce Estados miembros han incrementado sus puntuaciones en cinco años.

Irlanda ha sido el país con el mayor avance, con 23,5 puntos, seguida de España, con un aumento de 22,7 puntos, y Dinamarca, con una subida de 16,6 puntos.

El informe destaca que, hasta ahora, 11 Estados miembros han adoptado cuotas de género legislativas aplicables a las listas de candidatos para las elecciones nacionales, pero solo España y Eslovenia alcanzan o superan el umbral aplicable.

España retrocede en el conocimiento

En el ámbito del conocimiento, el mayor incremento se observa en Francia, seguida de Bélgica e Irlanda, si bien, debido al aumento de las disparidades de género en la participación educativa y a la segregación en muchos Estados miembros durante los últimos cinco años, muchas puntuaciones han caído.

La mayor disminución se produjo en Grecia, con 4,4 puntos, seguida de España, con 3,6 puntos, y Eslovenia, con 2,7 puntos.

El informe destaca, por ejemplo, que en la educación superior en Rumanía, Estonia, Grecia y Polonia, más del 40 % de los graduados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas son mujeres, mientras que en Austria, Bélgica, Alemania, Hungría y España esa cifra no alcanza el 30 %.

En el ámbito de la igualdad de género en la salud, los avances han sido modestos en comparación con otros campos. Desde 2020, las puntuaciones se han estancado o han descendido ligeramente. España ha avanzado únicamente 0,1 puntos.

En el ámbito del dinero, Lituania ha experimentado el mayor avance, por delante de Polonia y Croacia. En este caso, España ha mejorado en 2,4 puntos.

El trabajo, una tarea pendiente

En el campo de la igualdad en el trabajo, los Estados miembros que registran los mayores avances son Malta, seguida de Hungría y Luxemburgo y Países Bajos.

España ha progresado 0,4 puntos, según el informe, que afirma que, en la UE, el 16 % de las mujeres empleadas y el 13 % de los hombres empleados que viven en hogares unipersonales tienen ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Las mujeres se encuentran en la situación más desfavorable en Malta, donde el 25 % de las mujeres empleadas en hogares unipersonales tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas, seguida de Luxemburgo (22 %) y España e Italia (ambos 20 %)

«Europa ha avanzado, pero demasiado despacio. El índice muestra que más mujeres están trabajando, pero no lo suficiente en los empleos bien remunerados ni en las mesas de toma de decisiones donde se adoptan los presupuestos», afirmó la directora de EIGE, Carlien Scheele. EFE

