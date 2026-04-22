España se suma a la Declaración del Pantanal para proteger a la fauna migratoria

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Berlín, 22 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció este miércoles que España se ha sumado hoy a la Declaración del Pantanal, que promueve la conectividad entre humedales para proteger la fauna migratoria.

El anuncio lo hizo Aagesen tras reunirse con el ministro brasileño de Medioambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, en los márgenes del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg en Berlín.

«España se ha unido a una declaración, la Declaración del Pantanal, para ayudar a la conectividad entre los humedales, algo fundamental para las especies migratorias», dijo a los medios en los márgenes del diálogo, que sirve cada año para empezar a preparar la siguiente conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, en este caso la COP31 en noviembre próximo en la ciudad turca de Antalya.

«Son espacios que se ven cada vez más degradados y expuestos», recalcó Aagesen, quien señaló que España es el «primer país europeo» en sumarse a la declaración, y que quiere ser el «tractor» de otros que se quieran sumar a la iniciativa.

La declaración se firmó a finales de marzo durante la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS COP15) que tuvo lugar en Campo Grande, Brasil.

El documento destaca la importancia de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias como principal marco internacional para proteger a estas especies y sus hábitats y subraya que estas especies son fundamentales para la biodiversidad, la conectividad ecológica y el equilibrio de los ecosistemas a nivel global.

Expresa además su profunda preocupación por la rápida pérdida de biodiversidad y el deterioro del estado de conservación de las especies migratorias, agravado por factores como el cambio climático, la degradación de hábitats, la contaminación, las infraestructuras y la captura ilegal de fauna silvestre, entre otros factores.

El texto enfatiza asimismo la necesidad urgente de reforzar la cooperación internacional, la financiación, la creación de capacidades y la transferencia tecnológica en este ámbito.

España es el vigésimo país en respaldar el documento, que ha sido apoyado ya por Brasil, Bolivia, Paraguay, Sudáfrica, Chile, Costa Rica, Ecuador, Etiopía, Ghana, Islas Cook, Mongolia, Panamá, Perú, Kenia, República Dominicana, Samoa, Uruguay, Uzbekistán y Zimbabue EFE

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