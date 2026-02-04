España subraya el peso exportador de sector hortofrutícola y potencial de nuevos mercados

3 minutos

Berlín, 4 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, subrayó este miércoles la posición de liderazgo internacional del sector hortofrutícola español, que exporta productos por más de 20.000 millones de euros, al tiempo que abogó por «abrir más ventanas» al mercado exterior para seguir creciendo.

García acudió a la feria hortofrutícola Fruit Logistica en Berlín, donde destacó en declaraciones a EFE que «la presencia de más de 260 empresas españolas nos dice que es muy importante estar en esta feria, donde se habla de comercio mundial».

España es el segundo proveedor de Alemania, con cuotas que alcanzan el 33 % del volumen y el 35 % del valor en hortalizas, y el 29 % y 36 % respectivamente en frutas.

En general, España es el segundo exportador mundial de frutas y hortalizas en valor, tras Estados Unidos.

«El sector hortofrutícola español ha exportado en este último año más de 20.000 millones de euros dentro del sector agroalimentario a fecha de noviembre de 2025», explicó la secretaria de Estado.

En concreto, las exportaciones españolas de hortalizas y legumbres alcanzaron los 9.193 millones de euros en 2024, los últimos datos completos disponibles, mientras que las de frutas y frutos secos ascendieron a 10.759 millones, lo que representa entre el 26 % y el 27 % del total de las exportaciones agroalimentarias españolas.

García destacó las expectativas que se crean con la apertura de la Unión Europea (UE) a nuevos socios comerciales como el Mercosur, cuyo acuerdo aún no ha entrado aún en vigor, pero que es «un potencial para nuestro sector hortofrutícola», o la India e Indonesia.

«Nosotros tenemos que abrir más ventanas al mercado exterior para seguir aumentando la exportación, porque todo eso repercute nuestro sector productor, nuestro sector primario en un sector que es estratégico porque es un sector de país», enfatizó.

La secretaria de Estado española, que ha visitado los stand de empresas españolas, incluidas las de Canarias, señaló además que ha abordado con las autoridades del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria «la importancia de la unidad de acción de España como país ante la Política Agraria» Común (PAC) de la UE, y la diversidad y los nuevos productos «que llegan a millones de consumidores».

«Hemos estado hablando de la importancia que el POSEI (el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) de Canarias esté fuera del marco nacional, hemos estado hablando de la importancia de que las cuatro organizaciones agrarias con representatividad nacional, junto con cooperativas agroalimentarias, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes y las 17 comunidades autónomas estemos en contra de ese nuevo modelo de la PAC, que desde luego es todo menos de política agraria común», dijo. EFE

cae-agr/jgb

(foto)(vídeo)