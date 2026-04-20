España tuvo la segunda mayor caída anual de la construcción en la UE en febrero, un 10,2 %

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Bruselas, 20 abr (EFE).- La producción en el sector de la construcción se contrajo en España un 10,2 % en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, lo que representa la segunda mayor caída en la Unión Europea y es muy superior al descenso interanual del 2,0 % registrado de media en el bloque comunitario.

Solo Polonia observó una caída más acusada de la producción, del 13,7 %, en un mes en el que la construcción en la eurozona, por su parte, se redujo en un 1,9 %, de acuerdo con los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Detrás de España, pero a distancia, se situó Francia, con un descenso del 3,5 % en comparación con febrero del año pasado, seguida de Alemania (-2,5 %), Dinamarca (-1,9 %), Bélgica (-0,9 %), Portugal (-0,7 %), Hungría (-0,3 %) y Austria (-0,1 %).

En el resto de Estados miembros la producción en la construcción aumentó en términos interanuales, con los mayores incrementos en Eslovenia (24,1 %), Rumanía (15,6 %) y Eslovaquia (8,2 %).

El descenso de la producción tanto en la UE como en la eurozona estuvo motivado por las caídas en todos los sectores incorporados en el cálculo: la construcción de edificios bajó un 7,2 % en el bloque y un 8,1 % en el área del euro, las obras de ingeniería civil un 2,7 % y 1,9 %, respectivamente, y las actividades de construcción especializadas un 0,5 % y 0,1 %.

Por otro lado, en comparación con enero, la producción en la construcción descendió en febrero un 0,1 % en la UE y un 0,2 % en la eurozona, frenando así las caídas mensuales registradas el mes anterior, del 2,1 % y 1,3 %, respectivamente.

Entre los socios comunitarios, las mayores bajadas mensuales se dieron en Polonia (-3,7 %), Bélgica y Francia (ambas -1,4 %), en tanto que los aumentos más importantes se registraron en Rumanía (8,7 %), Eslovenia (5,5 %) y Eslovaquia (5,4 %).

Por su parte, España registró un aumento del 1,4 %, poniendo fin a tres meses consecutivos de descensos.

En comparación con enero, aumentaron la construcción de edificios, un 0,7 % en la UE y un 0,2 % en la eurozona, así como las obras de ingeniería civil, un 0,7 % y un 0,2 %, respectivamente. Por el contrario, las actividades de construcción especializadas descendieron un 0,2 % en los Veintisiete y un 0,3 % en los países de la moneda única. EFE

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