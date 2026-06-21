España y Uruguay: un golpe sobre la mesa para sentarse ya con los otros campeones

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España y Uruguay afrontan el domingo ante Arabia Saudita y Cabo Verde la segunda jornada del Mundial con la necesidad de ganar y dar un golpe sobre la mesa para sentarse con los otros campeones; Brasil, Alemania, Argentina, Francia e Inglaterra, que ya sacaron a pasear las estrellas de sus camisetas.

Con la tetracampeona Italia fuera de la fase final por tercera vez consecutiva, España y Uruguay son los únicos miembros del selecto club de los ocho campeones en casi un siglo de Mundial en no haber cantado victoria en Norteamérica 2026.

En el Grupo H, la Roja, en la pole position según muchos para lograr su segundo título tras el conseguido en 2010, suspira por volver a saltar al césped del imponente Estadio Atlanta (16h00 GMT) para cerrar la crisis abierta tras no marcar un gol a Cabo Verde (0-0) el lunes.

«Toca decir aquí estamos», resumió el sábado Aymeric Laporte, el jefe de su defensa.

«El equipo está escocido. La crítica motiva mucho más y causa un efecto que viene bien. Están picados, picados», añadió el seleccionador Luis de la Fuente.

Por encima de todo, el debate de cuántos minutos tendrá Lamine Yamal, que vuelve progresivamente tras una lesión, y si será titular o no.

– Al-Owais quiere otro ilustre en su vitrina –

«Puede ser el mayor talento del mundo», le alabó el seleccionador saudita, el griego Georgios Donis, añadiendo sin complejos que «han trabajado un bloque bajo para tener una formación defensiva más sólida», en otras palabras, un nuevo autobús a derribar por la Roja.

Uruguay ya tropezó (1-1) en la primera jornada con el equipo saudita, salvado por su portero Mohammed Al-Owais, ya héroe contra Argentina en la histórica victoria (2-1) hace cuatro años y que el domingo buscará añadir España a su vitrina de ilustres víctimas.

Frente a Cabo Verde (Miami, 22h00 GMT), el equipo de Marcelo Bielsa deberá encontrar una solución a la falta de eficacia, tras necesitar 27 tiros para marcar un tanto contra Arabia Saudita.

– Irán regresa a la escena –

El domingo también se disputará la segunda fecha del Grupo G, con Bélgica enfrentándose a Irán en Los Ángeles (19h00 GMT) y Nueva Zelanda a Egipto en Vancouver (01h00 GMT del lunes).

Exiliada a Tijuana, en México, Irán disputa los tres partidos de fase de grupos se disputan en Estados Unidos, lo que supone unos complicados viajes de ida y vuelta exprés, por lo que se ha quejado a la FIFA por la falta de equidad.

Tras empatar 2-2 en el debut ante Nueva Zelanda, el seleccionador Amir Ghalenoei describió a su selección como «la más maltratada» de todo el Mundial.

Frente al desafío que suponen los Diablos Rojos, que empataron en su entrada en liza contra Egipto (1-1), Irán volverá a contar con un gran apoyo del estadio de Los Ángeles, con una capacidad de más de 70.000 butacas, por parte principalmente de la «Therangeles», la gran diáspora de iraníes en la megápolis de California.

– Neymar sale de la enfermería, entra Raphinha –

En los partidos del sábado destacó que tras 12 años de espera la tetracampeona Alemania vuelve a una segunda ronda de un Mundial al ganar 2-1 a Costa de Marfil.

Deniz Undav fue el héroe en Toronto al marcar los goles de la remontada en el 68′ y en el 90+4′.

Sin goles que celebrar pero con mucha épica, Curazao empató 0-0 ante Ecuador con una actuación antológica de su arquero, Eloy Room, que atajó hasta 15 disparos, la segunda mayor cantidad en una Copa del Mundo.

Además Brasil confirmó la lesión muscular de Raphinha, sufrida el viernes en el triunfo 3-0 de la pentacampeona ante la modesta Haití, por lo que se perderá la tercera jornada ante Escocia.

Carlo Ancelotti recuperará para este partido al icono Neymar, lesionado las dos primeras fechas.

El presidente brasileño Lula había bromeado diciendo que durante el Mundial estaba en «teletrabajo». A Ney le toca ahora volver a la oficina frente a Escocia.

pm/mcd/dam