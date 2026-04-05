Espectáculo español ‘Nexus’, un cierre de danza aérea y electrónica para festival bogotano

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Bogotá, 4 abr (EFE).- El espectáculo español ‘Nexus’, de la compañía española Zenit Aerial Ballet, cierra este sábado y domingo con danza aérea y música electrónica la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá.

En la céntrica Plaza de Bolívar de la capital colombiana, bailarinas de ballet a 30 metros de altura, acompañadas de la banda francesa Collectif Arbust que interpretó un repertorio de música electrónica, deslumbraron a la multitud que llegó para la primera de las dos jornadas de despedida del FIAV, que tuvo a la Comunidad de Madrid como región internacional invitada.

«Con ‘Nexus’ quisimos hacer algo con mucha más fuerza, sin perder nuestra esencia del ballet aéreo. Nuestros movimientos y las figuras que hacemos en el aire son un poco más contundentes. Y los colores, la iluminación y los efectos que nos acompañan son mucho más intensos», afirmó la directora artística de Zenit Aerial Ballet, Helena Sánchez.

Justamente esa compañía española se encargo de la apertura del festival con ‘Aria’, otro espectáculo en el que ocho bailarinas se elevaron a 30 metros de altura, acompañadas por música en vivo, luces y efectos visuales.

Programación variada

El FIAV también concluye este fin de semana con obras de calle gratuitas en varios lugares de la ciudad como el Parque La Independencia, la Plazoleta del Portal Suba, el Parque de los Hippies, el Parque Chiminigagua, el Centro Felicidad de Chapinero y la Plazoleta de Alfiles del Centro Comercial Gran Estación.

Igualmente, los bogotanos podrán ver obras colombianas como ‘Risita descarada y desafiante’, de La Casa de al Lado de Barranquilla; ‘Ala’ala y Juyá: poema épico wayúu’, de la Corporación Cultural Jayeechi de Riohacha; ‘El retorno de nuestra señora Jesús’, de Savitri Teatro de Villa de Leyva, y ‘Uater Lu’, del Colectivo Diente de León de Bucaramanga.

El festival, organizado por la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Culturas, también presentará en su cierre obras como ‘Hewa Ruanda. Carta a los ausentes’, de Ruanda; ‘Ballet Poullet’, de Irlanda; ‘The Flow’, de China, y ‘Boxeo en la calle’, de Nueva Zelanda, en otras ciudades colombianas como Quibdó, Chía, Bucaramanga y Riohacha.

El Festival busca consolidar a la capital colombiana como referente cultural de Latinoamérica y se despliega en salas, calles, plazas y parques de la ciudad con más de 100 espectáculos de teatro, música, danza, circo y narración oral.

La Comunidad de Madrid es la región internacional invitada de honor en esta edición, mientras que en el territorio nacional es el Caribe colombiano. Además, el certamen reunió obras procedentes de España, Canadá, China, Argentina y Rusia. EFE

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