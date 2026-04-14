Esperanza Pizarro garantiza con un doblete el triunfo de Uruguay en la altitud de Bolivia

3 minutos

La Paz, 14 abr (EFE).- Un doblete de Esperanza Pizarro fue suficiente para que la selección femenina de Uruguay, comandada por Ariel Longo, doblegara este martes por 1-2 a la de Bolivia en los más de 4.100 metros de altitud de El Alto.

Pizarro, que milita en el Deportivo de La Coruña español, anotó en los minutos 61 y 87 del partido de la sexta jornada de la Liga de Naciones 2025-2026, que otorgará dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos pasajes para un torneo de repesca.

La Verde descontó en el minuto 78 a través de Cielo Veizaga, exviceministra de Deportes de Bolivia.

La selección uruguaya llegó a 8 puntos y recuperó opciones de disputar los pasajes directos al Mundial, en tanto que Bolivia permanece sepultada en el último puesto con un punto.

Uruguay hoy fue superior en la primera mitad del encuentro, con al menos cuatro oportunidades de marcar, la primera casi al inicio, cuando Aquino llegó sola al arco custodiado por Jodi Medina, pero la guardameta boliviana le ganó el pulso y envió el balón al tiro de esquina.

En el minuto 22, Pizarro probó un remate de larga distancia que fue a dar a las manos de Medina.

Aquino tuvo al menos otras dos opciones para abrir el marcador en los minutos adicionales y en ambas fue frenada por la guardameta boliviana Jodi Medina.

La apertura de las visitantes llegó en el segundo tiempo, en el minuto 61, tras un pase largo y una jugada combinada entre Carballo y Pizarro, para que ésta última emboque tras dar una media vuelta.

El plantel del boliviano Juri Villarroel igualó en el minuto 78 mediante un tiro libre de Quiroz, que primero conectó con Alurralde y finalmente llegó a Veizaga.

A falta de tres minutos para el final, Pizarro nuevamente puso en ventaja a Uruguay, con una nueva asistencia de Carballo.

– Ficha técnica:

1. Bolivia: Jodi Liliana Medina; Karen Rodríguez, Aide Mendiola (m.70, Nashmi Segovia), Samantha Alurralde, Raquel Soliz; Sonia Torihuano (m.46, Wendy Baltazar), Cielo Veizaga, Olivia Tamaki (m.71, Fabiana Flores), Abigail Quiroz; Ana Paula Rojas y Carla Méndez (m.46, Brandy Flores).

Seleccionador: Juri Villarroel.

2. Uruguay: Agustina Sánchez; Stephanie Lacoste (m.90+4, Camila Baccaro), Juliana Viera (m.54, Fátima Traversaro), Fátima Barone, Ángela Gómez; Karol Bermúdez (m.90+4, Sindy Ramírez), Pamela González, Sofía Oxandabarat (m.90+4, Pilar González); Esperanza Pizarro, Wendy Carballo y Belén Aquino (m.68, Alaides Paz).

Seleccionador: Ariel Longo.

Goles: 0-1, m.61: Esperanza Pizarro. 1-1, m.78: Cielo Veizaga. 1-2, m.87: Pizarro.

Árbitro: La peruana Elizabeth Tintaya amonestó a Mendiola, Soliz y Lacoste.

Incidencias: Partido de la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina jugado en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.100 metros de altitud. EFE

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