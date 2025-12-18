Estado Islámico no asume autoría de ataque contra EEUU en Siria pese a acusación de Trump

El Cairo, 18 dic (EFE).- El grupo Estado Islámico (EI) no asumió este jueves en su panfleto semanal la autoría del ataque que causó la muerte de tres estadounidenses el pasado fin de semana en Palmira, en el centro de Siria, pese a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo atribuyó a la organización extremista.

En el editorial del panfleto Al Naba del EI, difundido a través de sus canales, el grupo comentó que «asesinar a los soldados del Pentágono en Palmira» ha sido una evidencia de que «la mezcla de la sangre de los soldados cruzados con la de la revolución (en referencia al Gobierno que derrocó a Bachar al Asad) demuestra la verdadera naturaleza de estas personas».

Así hace alusión al perpetrador del ataque, quien el Gobierno sirio ya dijo que no formaba parte de su liderazgo, aunque sí sugirió que integraba las fuerzas de seguridad del país árabe.

«Es como si las balas hubieran impactado en el corazón de Al Jolani (Ahmed al Sharaa) y su régimen antes de impactar en el Pentágono», se apunta en el artículo.

Pese a que Trump atribuyó el ataque al EI, el grupo no lo ha reivindicado directamente, al igual que el ataque contra la comunidad judía en la ciudad de Sídney, del pasado domingo.

El ataque contra los estadounidenses en Siria tuvo lugar a la entrada de un cuartel y centro de mando en el desierto de Palmira, cerca de la ciudad de Homs, donde un supuesto miembro del EI abrió fuego contra «una patrulla conjunta del mando de la coalición internacional y el mando de las Fuerzas de Seguridad Interna en la región».

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el sábado de una «emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria».

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista yihadista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país. EFE

