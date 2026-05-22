Estados miembros aprueban ayuda de 21 millones de euros para Fuerzas Armadas en Albania

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Bruselas, 22 may (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes un paquete de 21 millones de euros para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas en Albania, en el marco del Fondo Europeo para la Paz.

«Albania es un socio cercano y fiable en política exterior y de seguridad, un colaborador activo en las operaciones de la UE y un aliado comprometido de la OTAN. Fortalecer nuestra cooperación en materia de seguridad y defensa con Albania refuerza directamente la estabilidad, la seguridad y la paz en Europa», dijo en un comunicado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Se trata del tercer y mayor paquete de apoyo a las capacidades militares de Albania, que ya suma 49 millones de euros en ayuda europea.

Con esta adopción, la UE «reconoce la plena alineación de Albania con la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE», según el comunicado comunitario.

El bloque europeo proporcionará a las Fuerzas Armadas albanesas vehículos blindados ligeros multipropósito, vehículos tácticos y de ingeniería y, cuando sea necesario, suministros y servicios conexos, incluida la formación operativa y de mantenimiento, explicó el comunicado. EFE

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