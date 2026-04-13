Estados Unidos anuncia el bloqueo de los puertos iraníes

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El ejército de Estados Unidos afirmó que impondrá un bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de este lunes, después que las conversaciones en Pakistán fracasaran debido a la negativa de Irán de renunciar a su programa nuclear, según el presidente estadounidense Donald Trump.

«Estados Unidos impondrá un bloqueo a los buques que entren y salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10H00», 14H00 GMT, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Se autorizará la circulación de buques que no salgan de Irán ni se dirijan hacia este país, precisó el comando central de Estados Unidos para Oriente Medio.

Trump afirmó en Fox News que el Reino Unido «y algunos otros países» enviarían dragaminas.

La respuesta de Irán no se hizo esperar.

Para el ejército iraní, el bloqueo sería «ilegal» y un acto de «piratería», y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del Golfo «estará a salvo» de represalias.

Algunos países como España y China tampoco están conformes.

«Es algo sin sentido, sin razón (…) un episodio más de toda esta deriva en la que se nos ha metido», estimó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en alusión a Trump.

Francia anunció que próximamente organizará, junto al Reino Unido, una conferencia con los países «dispuestos a contribuir» a una misión «pacífica destinada a restaurar la libertad de navegación» en el estrecho una vez «que la situación lo permita».

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, llamó a restablecer una navegación «sin obstáculos» en el estrecho de Ormuz y a seguir «resolviendo las disputas por medios políticos y diplomáticos» evitando «reavivar la guerra».

El anuncio del bloqueo y el fracaso del diálogo en Islamabad durante el fin de semana para poner fin a la guerra en Oriente Medio preocupa.

El precio del barril de petróleo comenzó la semana por encima del umbral simbólico de los 100 dólares, con un repunte de más del 7% para el Brent del Mar del Norte, referencia mundial, y de más del 8% para el West Texas Intermediate (WTI).

«Se puede suponer que la intención de Trump es intentar privar a Irán de sus ingresos por exportación y obligar a sus principales importadores de petróleo, particularmente China, a presionar a Teherán para que levante su bloqueo del estrecho de Ormuz», señala el centro de reflexión Soufan Center.

Desde el comienzo de la guerra, Teherán bloquea el estrecho y ha instaurado de facto derechos de paso para cruzarlo, que tiene la intención de mantener.

La incapacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo hace temer una reanudación de los ataques en la guerra iniciada el 28 de febrero por una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y que se ha extendido a toda la región por las represalias de la república islámica contra sus vecinos.

Desde entonces, más de 6.000 personas han muerto en esta contienda, principalmente en Irán y el Líbano.

El cumplimiento del alto el fuego de dos semanas, que expira el 22 de abril, sigue siendo incierto.

Pakistán, mediador en las negociaciones, ha pedido que se respete pero Estados Unidos e Irán no se han pronunciado.

– «Muy cerca» de un acuerdo –

Los dos enemigos se culpan el uno al otro del fracaso de las negociaciones, pero no las dan por rotas.

Según Trump, se frustró porque Irán se opone a renunciar a dotarse de armas nucleares, una acusación desmentida por Teherán.

Rusia reiteró el lunes estar dispuesto a acoger en su suelo uranio altamente enriquecido (60%) de Irán, que posee más de 400 kg, en el marco de un eventual acuerdo de paz.

El presidente estadounidense dice que a él «le da igual» que vuelvan o no a la mesa de negociaciones.

«Si no vuelven, me parece muy bien», declaró Trump a los periodistas en la base militar de Andrews, cerca de Washington, a su regreso de un fin de semana en Florida.

Según Irán se estaba «muy cerca» de alcanzar un acuerdo.

Para el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, uno de los principales negociadores, el fracaso se debe al «maximalismo estadounidense».

El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, mencionó «un ambiente de sospecha y desconfianza» y consideró «evidente» que no se haya podido alcanzar un acuerdo «en una sola sesión».

– Ataques en Líbano –

En Líbano, otro frente de la guerra, continúan los ataques porque Israel lo considera excluido del acuerdo de alto el fuego.

El lunes, el movimiento islamista proiraní Hezbolá afirmó haber lanzado cohetes contra dos localidades israelíes situadas al otro lado de la frontera.

El Ministerio de Salud libanés dio cuenta de cuatro muertos en un ataque israelí contra la localidad de Maaraub (sur).

Estas víctimas se suman a los más de 2.000 muertos desde que Hezbolá arrastró al país a la guerra a principios de marzo.

Libaneses e israelíes tienen previsto mantener negociaciones el martes en Washington.

El gobierno libanés dijo que está trabajando para obtener que Israel se retire totalmente.

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